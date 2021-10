Le Surface Duo 2 est disponible à la vente : comment l'acheter et à quel prix ?

Microsoft a présenté le 22 septembre dernier de nouveaux appareils qui viendront s’ajouter à la gamme Surface existante. Alors que la Surface Go 3 est déjà disponible à la vente, le Surface Duo 2 est en stock depuis aujourd’hui. Il faudra encore attendre une semaine pour la Surface Pro 8 et plusieurs mois avant la sortie du Surface Laptop Studio, le remplaçant du Surface Book 3.

Microsoft a présenté en septembre dernier son Surface Duo 2. Cet appareil très particulier est un smartphone pliable sous Android doté de deux écrans. Par rapport à la première génération du Surface Duo, le nouveau venu apporte de nombreuses améliorations. Son design reste similaire, mais la seconde génération corrige de nombreux défauts : bien meilleur appareil photo, prise en charge de la 5G et du NFC, processeur plus puissant, meilleure autonomie, etc.

Disponible depuis quelques semaines aux Etats-Unis, le Surface Duo 2 est commercialisé chez nous depuis aujourd’hui. Si vous souhaitez l’acheter, il faudra tout de même débourser la somme de 1599€ pour la version 128 Go, 1699€ pour la version 256 Go et 1899€ pour la version 512 Go. Notez également que le Surface Duo 2 débarque également dans un nouveau coloris : le noir, mais il reste toujours possible de l’acheter en blanc. Pour le commander, rendez-vous sur le Microsoft Store .