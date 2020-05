Acheter Windows 10 pas cher voire presque gratuit : attention aux arnaques !

Disponible depuis 2015, Windows 10 est le dernier système d’exploitation développé par Microsoft. Bien que le coût de sa licence soit généralement intégré à l’achat d’un PC OEM (Asus, Lenovo, Acer,…), vous devrez acheter une clé d’utilisation si vous souhaitez équiper une machine montée par vos soins ou n’intégrant pas de licence de base. Cet achat revient, pour les utilisateurs, à sortir une somme d’argent conséquente. Et pourtant, il est possible la licence de Windows 10 est presque gratuite sur certains sites. Mais est-ce une bonne idée de l'acheter sur ceux-ci ?

Comprendre les différents types de licence

Il existe plusieurs types de licence de Windows 10 (Retail, OEM, Mise à jour, VL,…). La licence Retail que l’on peut acheter sur des sites connus comme Amazon ou directement Microsoft n’est pas liée au matériel. Elle peut donc être transférée sur un autre PC par la suite ou être réactivée si vous changez de carte mère, par exemple. Elle est donc la plus chère, mais aussi la plus polyvalente. Notez tout de même que vous ne pourrez l’installer que sur un seul PC à la fois.

Un autre type de licence est la licence de type OEM. Beaucoup moins chère, elle est généralement dédiée aux constructeurs de PC. Elle est bien plus restrictive puisqu’elle est liée au matériel. Ainsi, en cas de changement de PC, Windows risque de ne plus vouloir s’activer automatiquement. Un appel au service client de Microsoft pourra éventuellement débloquer la situation.

Il existe aussi la licence « Mise à jour » assez similaire à la Retail, mais elle ne peut être activée qu’en lançant une mise à jour depuis une ancienne version Windows déjà installée. Notez qu’il suffit en général d’entrer la clé originale de Windows 7 ou 8.1 sur Windows 10 pour activer la copie. Cette astuce vous permettra peut-être d’éviter d’acheter inutilement une nouvelle licence. :-)

Enfin, on distingue la licence en volume dont les prix varient souvent selon le type et la quantité. Cette licence est réservée aux entreprises qui souhaitent activer Windows sur plusieurs ordinateurs ou postes.

Des clés pas cher, bien souvent illégales

Alors que la licence de Windows 10 Famille est commercialisé autour de 145€ sur le site de Microsoft , trouver une licence à moins de 10€ sur certains sites n’est pas tout à fait logique… et pour cause : ces licences pas chères sont, en général, proposées par des sites Web un peu douteux. Forcément, ces sites ne reçoivent pas légalement et directement des clés d’activation de Microsoft. Certaines clés proviennent du « marché gris » où les licences Windows sont bien moins chères. Les raisons sont très simples :

certains sites achètent en volume des licences de Windows 10 grâce à des cartes de crédit volées ;

certaines licences sont destinées à des pays étrangers, dont le coût est bien inférieur au nôtre ;

ces licences ne sont en général pas destinées aux particuliers.

Ces licences fonctionnent-elles ?

Même si certains me diront peut-être qu’ils utilisent ces licences grises depuis très longtemps et que tout fonctionne bien, ce n’est pas le cas pour tous les utilisateurs. Les risques sont multiples :

ces licences peuvent fonctionner seulement pendant un certain temps, et finir par être désactivées par Microsoft qui s’apercevra de la supercherie ;

ces licences peuvent ne pas fonctionner du tout, et ce directement ;

certains sites qui commercialisent ces licences en profitent pour voler vos coordonnées bancaires.

Voilà pourquoi il faut faire preuve de méfiance vis-à-vis de ces sites web pour ne pas être victime d’arnaque…

Où acheter une licence « légalement » ?

Pour acheter légalement une licence de Windows 10, l’idéal est de passer par un site Web "réputé". Vous serez certain de trouver des licences authentiques garanties que vous pourrez utiliser pendant longtemps et sans mauvaise surprise. De mon côté, je passe en général par le site de Microsoft directement qui offre l’avantage d’envoyer la clé par e-mail à l’issue du paiement.

Si vous préférez recevoir par la poste une belle boîte contenant un DVD de Windows 10, la liste des revendeurs est assez large et vous la trouverez d’ailleurs sur le site de Microsoft . Notez qu' Amazon propose parfois Windows 10 en téléchargement numérique pour un prix inférieur au site de Microsoft. Je vous conseille d'y faire un tour régulièrement pour comparer les prix. Attention : assurez-vous que la clé soit vendue par Amazon et non un vendeurs tiers ou vous risquez encore une fois une arnaque.

Utiliser Windows 10 gratuitement, c’est possible

Si vous voulez utiliser Windows 10 gratuitement, savez-vous que c'est possible ? Eh oui, il suffit d'installer le système d'exploitation et ne pas l'activer. Vous aurez droit à un beau filigrane et quelques popups régulièrement vous incitant à activer Windows, mais vous ne serez pas bloqué. Windows fonctionnera correctement, même si vous n'aurez pas accès à certaines fonctionnalités de personnalisation, notamment.