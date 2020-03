Que pensez-vous de ce concept de Menu Démarrer pour Windows 10 ?

Windows 10X débarquera dans les prochains mois sur les tablettes pliables de Microsoft… et il sera très différent de Windows 10 ; j’en reparlerai dans un prochain article. L’un des changements les plus marquants visuellement parlant est à voir dans le Menu Démarrer. Sur le nouveau système, celui-ci a totalement été repensé, et l’une des différences-clé par rapport au Menu que nous connaissons aujourd’hui sur PC est l’absence de tuiles dynamiques carrées, chères aux anciens ou actuels possesseurs d’un Windows Phone (Oui, il se font de plus en plus rare, mais il y en a encore… un petit tour dans les derniers sujets du forum vous le montrera très clairement…).



Bref, ce nouveau Menu Démarrer que l’on retrouvera dès la sortie de Windows 10X a probablement été l’élément déclencheur d’une rumeur qui s’intensifie de plus en plus : Windows 10 pourrait également embarquer un Menu Démarrer totalement repensé dans une future mise à jour, probablement pas avant l’horizon 2021. Des sources proches de Microsoft ont d’ailleurs récemment partagé que la firme y songe bien… même si rien ne certifie que celui-ci débarquera bel et bien.

Les designers partagent leur vision du Menu Démarrer

Certains utilisateurs créatifs ont eu envie de partager leur vision du Menu Démarrer de Windows 10, qui serait, à leur sens, bien plus facile d’utilisation. J’ai eu envie de vous montrer celui de Celly, publié sur le forum Reddit, qui a également été apprécié par de nombreux autres utilisateurs.

Ce que j’aime :



L’accès immédiat à de nombreuses informations comme par exemple un flux d’activité issu du Calendrier et d’autres applications tierces

La possibilité d’arrêter ou de verrouiller l’ordinateur directement affichée sans nécessiter un second clic

Les applications épinglées, bien visibles du côté gauche et l’accès aux autres applications via un bouton (à la manière de Microsoft Launcher sur Android)

Les dossiers épinglés du côté droit et l’accès aux dossiers les plus courant et aux Paramètres

Ce que je n’aime pas :

La recherche, qui est pour ma part plus utile dans la barre des tâches

La couleur immonde des boutons arrêt et verrouillage

Et vous, quel est votre avis ?

Je ne sais pas si, parmi vous, il y a des designers qui voudraient partager leur vision du Menu Démarrer idéal de Windows 10 avec les lecteurs de MonWindows ?! Si vous en faites partie, n’hésitez à partager un visuel dans les commentaires de cet article. Pour info, vous pouvez utiliser les balises [img][/img] pour inclure une image dans les commentaires.