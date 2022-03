Comment récupérer des données et fichiers perdus sur Windows 11 ?

Article sponsorisé par iMyFone

À cause d’un malware, d’une défaillance technique, ou tout simplement d’une maladresse, certains documents peuvent disparaitre de votre ordinateur, et vous mettre dans une situation très compromettante… Heureusement, Windows offre plusieurs solutions pour tenter de retrouver ces fichiers introuvables. Dans ce petit tutoriel, nous allons explorer différentes possibilités pour retrouver des données perdues sous Windows 11 et vous présenter iMyFone, un logiciel de récupération de données.

Restaurer des données effacées sur Windows 11

En premier lieu, commencez par vérifier le contenu de la corbeille. Les données peuvent avoir été simplement supprimées par erreur. Cette suppression n’est heureusement pas définitive, et Windows vous laisse la possibilité de récupérer le contenu de la corbeille. Pour cela, rien de plus simple : ouvrez la corbeille et triez les fichiers par date pour voir les derniers éléments supprimés (ou utilisez la barre de recherche pour localiser des documents plus anciens). Cliquez ensuite sur « Restaurer », et les documents effacés par erreur retourneront à leur emplacement d’origine.

Rechercher des fichiers déplacés

Vos documents ont peut-être été déplacés, par exemple au moment de la mise à jour de Windows 10 vers Windows 11. Utilisez la zone de recherche située dans la barre des tâches pour rechercher vos documents. Lorsque vous les aurez localisés, faites un clic droit et choisissez « Ouvrir l’emplacement du fichier ». De là, vous pourrez les enregistrer dans un dossier différent. Attention : certains éléments peuvent ne pas apparaitre lors de la recherche. Pour voir la totalité des résultats, pensez à sélectionner « Éléments masqués » dans la partie « Afficher ».

Restaurer une sauvegarde

Si toutefois vos fichiers ne figuraient pas dans ces résultats de recherche, il vous reste la possibilité d’utiliser une sauvegarde. Celle-ci vous permettra de restaurer le système à son dernier état, avant la suppression des fichiers. Vous pourrez utiliser les sauvegardes stockées dans le Cloud (par exemple sur votre compte OneDrive) ou sur un disque dur externe. Cette dernière technique est de loin la plus pratique, et elle peut vous sortir de situations très délicates ! Mais pour pouvoir profiter de cette solution, il vous faut être prévoyant en amont, et penser à effectuer des sauvegardes régulières.

Un logiciel pour récupérer des données perdues

Si aucune des solutions ci-dessus n’a fonctionné, votre dernière chance réside dans l’utilisation d’un logiciel spécialisé, comme Anyrecover. Spécialement conçu pour récupérer des fichiers perdus, cet outil conçu par iMyFone vous permet de récupérer tous types de documents, y compris s’ils ont été supprimés de la corbeille. Le logiciel va scanner votre disque dur et parcourir les fichiers résiduels qu’il contient. Une fois votre précieux document retrouvé, vous pourrez tout simplement l’enregistrer à l’emplacement de votre choix.

Cette solution de secours est très efficace, mais prend plus de temps qu’une simple restauration, en particulier si vous vous lancez dans l’exploration d’un disque dur complet. C’est pourquoi il est vraiment primordial de prévoir des backups réguliers de votre ordinateur. En particulier s’il contient des documents professionnels, ou des photos d’une valeur sentimentale inestimable. Pour aller plus loin, vous pouvez vous rendre par ici ou par là.