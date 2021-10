KB5005611 : une nouvelle mise à jour débarque pour Windows 10

Microsoft a déployé une nouvelle mise à jour à destination des PC sous Windows 10. Reprise sous le nom KB5005611, elle est disponible pour les trois versions actuellement supportées. Elle apporte de nombreux correctifs et vous devrez l’installer manuellement.

KB5005611 apporte une tonne de correctifs

Si vous rencontrez des problèmes avec votre PC, c’est peut-être le moment de consulter le changelog de cette nouvelle mise à jour pour voir si elle peut les résoudre. KB5005611 apporte de nombreux correctifs liés à des problèmes de synchronisation de l’heure, l’ouverture de certaines applications comme Outlook, un bug après le redémarrage du PC qui l’empêche de fonctionner correctement. Voici le journal de modifications qu'a partagé Microsoft au sujet de la mise à jour :

Met à jour un problème qui provoque une erreur d'horloge système d'une heure après un changement d'heure d'été (DST).

Met à jour un problème qui fait que les applications, telles que Microsoft Outlook, cessent soudainement de fonctionner lors d'une utilisation normale.

Met à jour un problème avec le complément Microsoft Outlook qui vous empêche de taper une réponse.

Met à jour un problème qui provoque des icônes d'actualités et d'intérêts floues lorsque vous utilisez certaines résolutions d'écran.

Met à jour un problème qui provoque l' affichage des actualités et des centres d' intérêt lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur la barre des tâches, même si vous avez désactivé cette fonctionnalité sur votre appareil.

Met à jour un problème susceptible de provoquer une distorsion du son enregistré par Cortana et d'autres assistants vocaux.

Met à jour un problème qui empêche votre appareil de fonctionner après son redémarrage.

Met à jour un problème qui vous empêche de fournir une entrée aux applications lorsque la barre des tâches n'est pas en bas de l'écran.

Une mise à jour optionnelle, à installer manuellement

KB5005611 est une mise à jour de type « out of band ». Elle ne sera donc pas téléchargée automatiquement sur votre PC puisqu'elle est optionnelle. Pour la télécharger, rendez-vous dans les Paramètres de votre PC / Mises à jour et sécurité et cliquer sur le bouton de recherche de mise à jour. Vous verrez ensuite KB5005611 apparaître en tant que mise à jour optionnelle à condition d'utiliser la version 21H1, 20H2 ou 2004 de Windows 10 : « Aperçu de la mise à jour cumulative pour Windows 10 Version XXX pour les systèmes x64 (KB5005611) ».

Notez que les correctifs que contient KB5005611 seront inclus dans le Patch Tuesday du mois d’octobre. Si vous n’installez pas la mise à jour, ils seront donc intégrés dans la prochaine mise à jour cumulative de Windows 10.