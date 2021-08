Installer Windows 11 sur un « vieux » PC sera finalement possible… MAIS !

Depuis la présentation de Windows 11 en juin dernier, la polémique quant à la non-compatibilité avec les PC d’ancienne génération n’a pas cessé d’enfler. En effet, pour pouvoir installer Windows 11 sur votre PC par la voie officielle, il faut obligatoirement disposer d’un processeur récent (8ème génération Intel ou supérieure), d’une puce TPM 2.0 et du Secure Boot activé. Microsoft vient d’annoncer quelques assouplissements : il sera possible d’installer Windows 11 les PC officiellement incompatibles mais uniquement avec un fichier ISO avec le risque de ne pas recevoir de mises à jour par la suite. La liste des processeurs supportés a également été légèrement étendue. Explications.

Pas de mise à jour pour les PC « incompatibles »

Installer Windows 11 sur un PC plus ancien sera donc finalement possible ! Comme l’a annoncé Microsoft ce vendredi - désolé du délai, mais je reviens de quelques jours de congés =) -, la firme a finalement revu sa position en autorisant l’installation de son système d’exploitation par le biais d’un fichier ISO sur les PC dits « incompatibles ». Pour les néophytes, cela signifie que Windows 11 ne sera pas proposé en tant que mise à jour sur un PC sous Windows 10 « incompatible ». Une clean installation sera donc nécessaire et devra être pratiquée « à ses risques et périls ».

Comme Microsoft l’a expliqué au site TheVerge, cette solution de contournement est principalement destinée aux entreprises qui souhaitent tester Windows 11. Si, en tant que particulier, vous décidez d’installer le nouveau système d’exploitation sur votre PC, Microsoft ne pourra pas garantir la compatibilité des pilotes et la fiabilité globale du système. Pire encore : les PC mis à niveau avec cette méthode, risquent, de ne plus recevoir de mise à jour de fonctionnalité ET de sécurité... un véritable non-sens à mon sens puisque même Windows 7 officiellement plus supporté depuis 19 mois reçoit encore des mises à jour de sécurité gratuites occasionnellement !

Si vous décidez tout de même d’installer Windows 11 grâce à un fichier ISO, les seuls prérequis seront de posséder un PC avec processeur 64 bits à deux cœurs de 1Ghz ou plus avec 4Go de RAM et 64 Go de stockage. Je rappelle également que les Insiders peuvent recevoir quant à eux la mise à jour vers Windows 11 à condition d’avoir rejoint le programme avant juin 2021.

Comment savoir si son PC est compatible ?

Pour savoir si votre PC est éligible à Windows 11, Microsoft a publié une nouvelle version de son application PC Health Check. Pour la télécharger, il suffit de vous rendre sur cette page. L’application vous indiquera désormais pour quelles raisons votre PC est incompatible si tel est le cas et vous suggèrera des solutions si cela est possible, comme par exemple le fait d’activer le Secure Boot ou TPM 2.0 dans le BIOS.

La firme a également étendu la liste des processeurs supportés en incluant certains processeurs de septième génération Intel dont le Core i7 7820HQ présent dans son Surface Studio 2. En revanche, les processeurs Zen de première génération conçus par AMD ne seront finalement pas supportés. Microsoft indique qu’ils totalisent 52% de plantages en plus en mode noyau.



Alors, que pensez-vous de ce léger « assouplissement » de Microsoft ? Pour ma part, je me pose des questions quant au bienfondé de ces prérequis. Est-ce réellement pour mieux protéger les utilisateurs ? Microsoft nous prépare-t-il une autre « grosse » mise à jour de Windows 11 modifiant en profondeur le noyau, ce qui implique ces exigences matérielles ? A vous la plume dans les commentaires !