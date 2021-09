Windows 11 débarque (en option) pour les Insiders en Release Preview

Deux semaines avant le début du déploiement de Windows 11, Microsoft met les petits plats dans les grands pour peaufiner au maximum son nouveau système d’exploitation. La firme semble être arrivée à un résultat concluant puisqu’elle a décidé de rendre disponible Windows 11 pour les Insiders ayant opté pour le canal Release Preview. La mise à niveau est optionnelle, et ceux qui souhaitent (ou doivent) rester sur Windows 10 pourront le faire sans aucun problème ! Une mise à jour a également été publiée pour Windows 10.

Windows 11 : la build 22000.194 disponible en Release Preview

Si vous êtes Insider et avez opté pour le canal Release Preview, vous pouvez dès aujourd’hui installer Windows 11 sur votre PC. Seul prérequis forcément : avoir un ordinateur compatible avec le nouveau système d’exploitation, mais ça, vous devriez déjà le savoir vu les innombrables sujets développés sur MonWindows à ce propos !

Si tel est le cas, voici comment effectuer l’installation. Rendez-vous dans les Paramètres de votre PC et cliquer sur « Mise à jour et sécurité ». Après avoir cliqué sur le bouton de recherche de nouvelle mise à jour, une fenêtre vous indiquera que vous pouvez, si vous le souhaitez, installer Windows 11. Vous récupèrerez la build 22000.194 publiée dans le canal Beta une semaine plus tôt.

Crédits image : Windows Latest

Bien entendu, rien ne vous oblige à mettre à niveau votre PC vers Windows 11. Si vous n’êtes pas encore prêt à profiter du nouveau système d’exploitation, vous pouvez très bien rester sur Windows 10. Il suffit dans ce cas de sélectionner le bouton adéquat dans les Paramètres de mise à jour comme indiqué sur la capture d’écran ci-dessus.



Windows 10 : la build 1904X.1263 disponible en Release Preview

Si vous voulez ou devez rester sur Windows 10 et avez opté pour le canal Release Preview, deux nouvelles mises à jour sont également disponibles. Elles sont toutes deux reprises sous le nom KB5005611 sur Windows Update.

Pourquoi y a-t-il deux mises à jour ? Eh bien tout simplement car cela dépend de la version de Windows 10 installée sur votre PC. S’il s’agit de la version 21H1, vous récupérerez la build 19043.1263 et si c’est la version 21H2, vous pourrez télécharger la build 19044.1263. Avec cette mise à jour, Microsoft a indiqué corriger de nombreux bugs. Voici d’ailleurs le changelog officiel publié par la firme :