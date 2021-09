L'application Paint pour Windows 11 débarque dans une nouvelle version

Microsoft avait lancé un petit teasing en août dernier pour annoncer l’arrivée de sa nouvelle application Paint pour Windows 11. Elle sera prochainement disponible, et incessamment pour les Insiders !

Ahhh Paint, ce petit logiciel simplissime qui nous a dépanné tant de fois pour recadrer à la va-vite des photos, retravailler des images téléchargées sur Internet ou des captures d’écran, modifier l'extension d'une image en JPG... Eh bien, même si l’application n’avait plus évolué depuis des années, elle se prépare à recevoir une jolie refonte. Microsoft vient aujourd’hui d’annoncer sa disponibilité imminente pour les Insiders. Elle pourra également être téléchargée dans les prochaines semaines par le grand public.

Comme l’explique Microsoft sur son blog Windows, la nouvelle application Paint pour Windows 11 est une version moderne de l’application classique. L’interface a ainsi été remanière pour mieux correspondre au nouveau système d’exploitation. De plus, la barre d’outils a été grandement retravaillée afin de la rendre plus simple à utiliser. De nouvelles icônes ont été ajoutées, la palette de couleurs est arrondie et de nouveaux menus déroulants pour les outils sont disponibles.

Parmi les nouveautés, la firme a également ajouté un nouvel outil de texte qu’il suffit d’appeler en cliquant sur l’icône « A » dans la barre d’outils. D’autres améliorations sont en cours puisqu’un thème sombre, un canevas centré et des boites de dialogue modernes ont d’ores et déjà été annoncés. A l’heure où j’écris ces lignes, la nouvelle application Paint n’est pas encore disponible, mais je compte sur vous pour nous avertir quand ce sera le cas ;-)