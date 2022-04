L'application Votre Téléphone change de nom (et je préfère son nom anglophone)

L’application « Votre Téléphone », connue en anglais sous le nom « Your Phone » a changé de nom. Désormais, il faudra l’appeler « Mobile Connecté » chez nous (ou « Phone Link » pour les English). Aussi, l’application reçoit prochainement une refonte graphique.

Lancée il y a plus de trois ans, l’application Votre Téléphone permet de synchroniser son smartphone Android ou iOS avec son PC Windows. L’application permet par exemple d’accéder aux SMS du téléphone, à ses notifications, aux dernières photos, et même de passer des appels directement depuis son PC ou encore de streamer ses applications Android (Samsung et Surface Duo). Microsoft a donc décidé de changer son nom pour « Mobile Connecté ». Entre nous, je me demande si garder le nom anglophone « Phone Link » n’aurait pas été plus judicieux pour que les utilisateurs francophones comprennent plus facilement le but de cette application en découvrant son nom…

Un nouveau nom, une nouvelle interface

Prochainement, l’application affichera également une nouvelle interface pour inclure les éléments de design de Windows 11. Les Insiders testent d’ailleurs déjà cette version depuis plusieurs mois et elle apporte notamment les fameux coins arrondis, une nouvelle zone de notifications située dans la partie gauche de la fenêtre, les nouveaux onglets de navigation ou encore de nouvelles icônes.

Microsoft a également annoncé qu’un nouvel écran de configuration sera bientôt affiché afin que vous puissiez scanner un QR Code pour lier plus rapidement votre smartphone au PC. C’est, en somme, un système assez similaire à ce que propose WhatsApp Web pour consulter les messages à partir de l’ordinateur.



La marque HONOR à l'honneur

Désolé pour ce jeu de mot pourri, c'est lundi. Microsoft a donc annoncé la signature d’un partenariat avec la marque HONOR pour que les fonctionnalités plus poussées comme le streaming Android soient prises en charge dans l’application « Mobile Connecté » sur certains smartphones. Sont concernés notamment les HONOR Magic V, Magic 4 et Magic 3, et d'autres à venir. Cette nouvelle concerne donc le marché chinois puisque ses appareils ne sont pas prévus chez nous.

Si vous souhaitez télécharger la nouvelle version de l'application « Mobile Connecté », suivez le lien.