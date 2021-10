Bloc-notes : Microsoft travaille sur une nouvelle application pour Windows 11

Microsoft semble continuer à vouloir mettre à jour ses applications pour Windows 11. Après le potentiel Windows Media Player qui avait été repéré dans une vidéo publiée par la firme, place aujourd’hui à une autre application en cours de refonte : le bloc-notes.

Tout comme l’est Paint, l’application Bloc-notes fait partie des meubles, ou plutôt des fenêtres, depuis des décennies. Très simpliste puisque, comme son nom l’indique, elle est destinée à prendre des notes, elle va également se parer d’un nouveau design dans les prochaines semaines. Une nouvelle capture d’écran a en effet été partagée par erreur sur Twitter par un ingénieur de la firme. Même si elle a été enlevée depuis lors, il n’a pas fallu très longtemps pour qu’elle refasse surface sur le célèbre réseau social et ailleurs sur le Web.

Comme vous pouvez le voir sur la capture d’écran ci-dessus, l’application Bloc-notes affiche une nouvelle barre de menus qui s’intègre beaucoup mieux avec Windows 11. Elle ne semble pas vraiment offrir de nouvelles fonctionnalités si ce n’est une nouvelle page de Paramètres permettant de personnaliser la police, le style ou le taille de caractères. On peut tout de même remarquer l'arrivée d'un thème sombre et une nouvelle expérience d’édition de fichiers à savoir classique ou moderne. La première option semble indiquée si vous rencontrez des problèmes d’ouverture avec certains types de fichiers.

L’application Bloc-notes sera probablement disponible dans les semaines qui viennent. La bonne nouvelle est qu’elle devrait débarquer sur le Microsoft Store, ce qui permettra à Microsoft de la mettre à jour plus régulièrement et ce, indépendamment du système d’exploitation. Je rappelle tout de même qu'il s'agit d'une fuite et que Microsoft n'a pas encore officialisé la refonte de cette application.