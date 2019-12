Le nouvel Edge sera installé automatiquement via Windows Update le 15 janvier

Le développement du nouvel Edge basé sur Chromium touchera bientôt à sa fin. Microsoft prévoit en effet de publier son nouveau navigateur Web le 15 janvier pour tous les utilisateurs. On sait désormais comment il va être déployé sur Windows 10.



Cela fait déjà plus d’un an que Microsoft développe un tout nouveau navigateur. Il ne changera pas de nom puisqu’il se nommera toujours Edge. Cependant, son moteur de rendu ne sera plus "maison" (EdgeHTML) puisqu’il sera basé sur Chromium, le même que celui utilisé notamment par Google Chrome. En faisant ce choix, la firme adopte un moteur Open Source, et promet une meilleure compatibilité avec les standards du Web. D’un point de vue visuel, rien ne change véritablement puisque le nouveau navigateur sera très proche de l’ancien.

Jusqu’à présent, il était déjà possible de tester une préversion du nouvel Edge en téléchargeant un fichier exécutable sur son PC depuis le site MicrosoftEdgeInsider. Il ne faudra pas vous donner cette peine lorsque le navigateur arrivera dans sa version finale puisqu’il sera installé automatiquement sur votre PC. En effet, le 15 janvier 2020, Microsoft publiera une mise à jour automatique sur Windows Update qui vous permettra de récupérer directement le nouvel Edge. Celui-ci viendra écraser l’ancienne version intégrée à Windows 10. Pour pouvoir le récupérer de manière automatique, il suffit d’utiliser une version de Windows 10 à jour, c’est-à-dire supérieure à la version 1803.