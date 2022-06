Windows 11 : les onglets arrivent dans l’Explorateur de Fichiers (Insider)

S’il y a bien une fonctionnalité que beaucoup attendent sur Windows 11, c’est la navigation par onglets dans l’Explorateur de Fichiers. Bonne nouvelle puisque celle-ci débarque, entre autres, avec la nouvelle mise à jour Insider numérotée 25136.



Un Explorateur de Fichiers qui évolue dans le bon sens

Les Insiders dans le canal Dev ont désormais la possibilité de tester la navigation par onglets dans l’Explorateur de Fichiers. Cette fonctionnalité avait déjà été incluse de façon cachée dans une précédente build mais Microsoft l’avait retirée par la suite. Elle est à nouveau disponible depuis cette nuit avec la build 25136 distribuée dans le canal de développement.

Outre les onglets, l’Explorateur de fichiers introduit également une mise en page actualisée du volet de navigation de gauche, afin de pouvoir naviguer plus facilement dans ses dossiers préférés. La nouvelle organisation offre également un accès direct aux dossiers épinglés et fréquemment utilisés (accès rapide) ainsi qu’aux dossiers OneDrive.

Des Widgets dynamiques sur la barre des tâches

Cette nouvelle n’arrive pas seule puisque Microsoft teste également quelques améliorations pour apporter un contenu Widgets plus dynamique à la barre des tâches. En plus de voir le contenu en direct du widget météo, vous commencerez également à voir des infos sportives et financières, ainsi que les dernières alertes d'actualité. L’idée est que vous soyez alerté rapidement quand quelque chose d’important se produit en rapport avec vos widgets préférés. Si vous n’interagissez jamais avec les Widgets, la barre des tâches montrera à nouveau la météo.

D’autres améliorations mineures

Comme d’habitude, de petites améliorations et correctifs sont également présents avec la build 25136. Microsoft a corrigé des problèmes pouvant occasionner des écrans bleus ou faire planter certaines applications comme le Gestionnaire des tâches. Je vous renvoie vers cet article du blog Insider si vous souhaitez découvrir en détails toutes les modifications. Notez que Microsoft en a également profité pour mettre à jour deux de ses applications pour les Insiders :



Notepad supporte désormais nativement l’architecture ARM 64. L’outil reçoit également des améliorations pour une meilleure accessibilité et de meilleures performances ;

supporte désormais nativement l’architecture ARM 64. L’outil reçoit également des améliorations pour une meilleure accessibilité et de meilleures performances ; Media Player permet maintenant de trier les chansons et les albums par date d’ajout et reçoit également une amélioration des performances.

Bon téléchargement !