​Officiel : Microsoft montre le « nouveau » Menu Démarrer de Windows 10

Pour faire taire les rumeurs, Microsoft a décidé de sortir du silence au sujet du Menu Démarrer de Windows 10. La firme a partagé ce à quoi il devrait ressembler dans le futur. Vous allez le voir : les changements sont subtils et il restera très différent de celui de Windows 10X.



Windows 10X apportera beaucoup de changements par rapport à Windows 10 en ce qui concerne l’interface. Le système d’exploitation qui tournera notamment sur le Surface Neo se veut moderne, et beaucoup d’utilisateurs imaginaient que Windows 10 hériterait d’un design semblable dans le futur. Un responsable de Microsoft a souhaité enterrer les rumeurs croissantes au sujet du Menu Démarrer sans tuiles dynamiques carrées.

Microsoft veut conserver les tuiles dynamiques du Menu Démarrer

Lors du Podcast Windows Insider cette nuit, Brandon Leblanc a affirmé que « ceux qui aiment leurs Live Tiles pourront toujours les utiliser ». Le responsable en a également profité pour présenter une première capture d’écran du futur Menu Démarrer de Windows 10.

Ce concept n’est pas définitif, ce qui suggère que le design pourrait légèrement différer lors de la sortie du nouveau Menu Démarrer pour le grand public dont on ne connait pas encore la date de lancement. Cependant, les changements sont très subtils puisque :



les tuiles dynamiques sont toujours bien présentes

le format carré reste de mise

Seul changement finalement : le fond des tuiles n’est plus coloré pour mieux s’accorder avec le thème configuré sur le PC et les nouvelles icônes modernes que Microsoft déploie en ce moment. Si vous voulez voir le Podcast, je vous renvoie sur Mixer en cliquant ici. Le moment le plus intéressant est à retrouver à la 47e minute.