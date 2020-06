Les Surface Pro 7, Laptop 3 et Studio reçoivent une nouvelle mise à jour

Cette semaine est bien chargée en mises à jour ! Après la sortie du Patch Tuesday ce mardi et d’un nouveau firmware pour plusieurs appareils Surface, place aujourd’hui à une autre mise à jour. Microsoft a en effet déployé un nouveau firmware pour les Surface Pro 7, Laptop 3 et Studio. Comme pour chaque mise à jour de ce type, les nouveautés concernent principalement la stabilité et la sécurité des appareils. Voici le journal de modification publié par la firme.

Surface Pro 7

Nom de l'historique des mises à jour Windows Nom du gestionnaire de périphériques Version et mise à jour Surface - Micrologiciel - 8.123.140.0 Surface ME– Firmware 8.123.140.0

• Résout les pannes d'arrêt inattendues et améliore la stabilité du système. Surface - Micrologiciel - 13.0.1319.2 Surface UEFI - Firmware 13.0.1319.2

• Résout les pannes d'arrêt inattendues et améliore la stabilité du système.

Surface Laptop 3 (Intel)

Nom de l'historique des mises à jour Windows Nom du gestionnaire de périphériques Version et mise à jour Surface - Micrologiciel - 8.123.140.0 Surface ME - Micrologiciel 8.123.140.0

• Résout les pannes d'arrêt inattendues et améliore la stabilité du système. Surface - Micrologiciel - 13.0.1319.2 Surface UEFI - Firmware 13.0.1319.2 · Résout les pannes d'arrêt inattendues et améliore la stabilité du système.

Surface Laptop 3 (AMD)

Nom de l'historique des mises à jour Windows Nom du gestionnaire de périphériques Version et mise à jour Advanced Micro Devices, Inc. - Affichage - 26.20.12053.1000 Carte graphique AMD Radeon (TM) Vega 9 - Carte graphique / Carte graphique AMD Radeon (TM) Vega 11 - Carte graphique 26.20.12053.1000

• Résout le problème d'écran bleu, améliore l'expérience de projection et la stabilité globale de l'appareil. Surface - Système - 9.37.139.0 Pilote de concentrateur série Surface - Système 9.37.139.0 · Améliore la stabilité de l'appareil. Surface - Moniteur - 3.92.139.0 Panneau de surface - Moniteur 3.92.139.0 · Améliore l'appareil dans le profil de performance des couleurs. Surface - Micrologiciel - 16.106.139.0 Agrégateur de système de surface - Firmware 16.106.139.0 · Améliore la durée de vie et les performances de la batterie.

Surface Studio