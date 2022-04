Surface Pro X : une troisième génération est en approche !

Une troisième génération de Surface Pro X semble faire partie du programme de Microsoft pour cette année 2022. Les premiers benchmarks de l’appareil ont commencé à faire leur apparition sur le célèbre site GeekBench. Alors, que cache cette nouvelle Surface Pro X ? Pour quand est-elle prévue ?

Vous doutiez de l’arrivée d’une nouvelle génération de Surface Pro X ? Il est vrai qu’avec la sortie de la Surface Pro 8 qui reprend le design de cette dernière et du peu d’engouement pour Windows 11 sur ARM, beaucoup pensaient que Microsoft finirait par laisser tomber cette gamme d’appareil Surface. Si vous en faites partie, détrompez-vous, la firme ne semble pas vouloir baisser les bras, et on peut le comprendre : la concurrence fait rage. La célèbre firme à la pomme, notamment, investit massivement dans les PC sous ARM qui commencent d’ailleurs à supplanter l’architecture x86 sur certains aspects. Beaucoup y voient d’ailleurs une technologie d’avenir, notamment pour la mobilité des PC.

Un premier test découvert sur GeekBench

Oui, Microsoft semble donc bel et bien travailler sur une nouvelle génération de Surface Pro X. Comme on peut le découvrir sur le site GeekBench, un premier test de performances a été découvert et tout porte à croire qu’il s’agisse de la nouvelle tablette de Microsoft. Le nom de code du modèle est assez similaire au prototype de la précédente Surface Pro X et le processeur, un Snapdragon 8cx de troisième génération ne laisse planer aucun doute sur cette nouvelle génération.

Alors, quelles seraient les performances de cette nouvelle Surface Pro X ? Eh bien, les résultats sont assez encourageants puisque la future tablette de Microsoft affiche un score monocœur de 1005 et multicœur de 5574. A titre de comparaison, la Surface Pro X de seconde génération affichait respectivement des valeurs de 806 et 3247. Cependant, le MacBook Air et son processeur Apple M1 affiche des résultats largement supérieurs puisqu’ils tournent autour de 1700 pour un seul cœur et 7500 pour plusieurs. On n’ose imaginer quels seront les scores du futur processeur Apple M2…

Attention tout de même, ces premiers chiffres restent non officiels et rien ne dit que cette Surface Pro X de troisième génération a été testée en mode « haute performance ». De plus, pour le moment, Microsoft n’a absolument pas officialisé l’arrivée de cette nouvelle Surface Pro X. D’après les « on dit », elle serait prévue pour l’automne 2022. Patience, patience…