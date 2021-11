Le Surface Laptop SE est officiel : 249$ pour le PC Surface le plus abordable

Un PC portable de la marque Surface à seulement 249$, vous pensiez cela impossible ? Et pourtant, Microsoft vient de lancer un sacré concurrent aux Chromebooks en lançant un appareil Surface plus abordable que jamais.

Le Surface Laptop SE a donc été officialisé en même temps que Windows 11 SE, une déclinaison de Windows 11 spécialement dédiée au secteur éducatif. Avec ce nouvel appareil, Microsoft vient de lancer son premier véritable concurrent du Chromebook qui est largement utilisé dans les écoles aux Etats-Unis. La firme a un objectif avec son nouveau portable à bas prix : séduire à nouveau les écoles qui ont adopté en masse Chrome OS au fil des ans. C’est pour cette raison qu’elle lance le Surface Laptop SE à un prix très attractif : seulement 249$.

Avec son look assez proche du Surface Laptop Go, l’appareil est doté d’un châssis entièrement en plastique. Il embarque un écran de 11,6 pouces affichant 1366 x 768 pixels et chose particulière : il est au format 16:9. Depuis le lancement de la Surface Pro 3 il y a sept ans, tous les appareils Surface sont habituellement dotés d’un écran au ratio 3:2. Autre fait intéressant : il se veut être entièrement démontable afin de permettre aux administrateurs informatiques de remplacer facilement l’écran ou la batterie. Rappelons que Microsoft s’était engagé à rendre ses PC plus faciles à réparer.

Côté performances, ne vous attendez pas à une bête de course puisque l’appareil embarque un processeur Intel Celeron, de 4 à 8 Go de RAM et de 64 à 128 Go de stockage eMMC. L’appareil embarque également une caméra frontale 720p, un port USB-A, un port USB-C et un port jack pour y connecter un casque audio. Pas de port Surface Connect pour recharger l’appareil puisqu’un simple connecteur CC est présent. Le prix Outre-Atlantique est fixé à 249$ pour la version 4Go / 64 Go et 329$ pour la version 8Go / 128Go. Nous ne connaissons pas encore les prix en Europe.

Si cet appareil abordable vous fait de l’œil, vous ne pourrez malheureusement pas vous le procurer auprès de votre revendeur habituel puisque les PC équipés de Windows 11 SE seront uniquement disponibles à la vente auprès des écoles. Pour les particuliers, l’appareil le moins cher reste la Surface Go 3 dont le prix débute à 459€. Je publierai d’ailleurs le test de cet appareil dès demain.