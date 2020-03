Vous pouvez "prêter" votre PC à la recherche contre le coronavirus

Vous disposez d'un PC performant pour lequel vous n'utilisez que peu de sa puissance de calcul ? Vous pouvez mettre à contribution son processeur afin d'accélérer la recherche contre le Coronavirus (COVID-19).

Folding@Home est un projet qui permet à n’importe qui dans le monde de faire don d’une partie de son processeur à des fins de recherche. C’est ici la somme des PC mis à contribution qui créent en quelques sortes un supercalculateur. Les fondateurs du projet ont expliqué que cette puissance de traitement cumulée leur permet de calculer des tâches très lourdes. Dans ce cas-ci, leur but est de comprendre la structure d’une protéine qui permet au coronavirus de s’implanter dans les cellules humaines. Cela pourra peut-être, à terme, déboucher sur un traitement potentiel à la maladie.



« En téléchargeant Folding @ Home, vous pouvez faire don de vos ressources informatiques inutilisées au consortium Folding @ home, où les chercheurs travaillent à faire progresser notre compréhension des structures des cibles médicamenteuses potentielles pour 2019-nCoV qui pourraient aider à la conception de nouvelles thérapies. Les données que vous nous aidez à générer seront rapidement et ouvertement diffusées dans le cadre d'une collaboration scientifique ouverte de plusieurs laboratoires à travers le monde, donnant aux chercheurs de nouveaux outils qui peuvent ouvrir de nouvelles opportunités pour développer des médicaments vitaux »

Comment faire don de ses Mégahertz inutilisés ?

Si le projet vous intéresse et que vous êtes prêts à faire "don" de quelques Mégahertz ou Gigahertz inutilisés, vous pouvez télécharger le logiciel en vous rendant sur le site de Folding@home. Le logiciel est disponible sur de nombreuses plateformes dont Windows 10. Une fois installé, vous pourrez définir quelle puissance vous souhaitez allouer au logiciel. "I am One in a million". Et vous ?