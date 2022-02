Windows 12 devrait également voir le jour : ce que nous savons pour l'instant

Windows 11 vient à peine de sortir que nous allons déjà vous parler de Windows 12. En effet, d’après plusieurs sites qui expliquent s’appuyer sur des sources internes à Microsoft, la firme de Redmond va prochainement commencer à travailler sur son prochain système d’exploitation.

Même si beaucoup pensaient que Windows 10 serait le dernier Windows, vous savez tout comme moi que c'était faux puisque Windows 11 a vu le jour l’année dernière… et ce dernier ne sera pas non plus le dernier Windows ! En effet, plusieurs sites dont Deskmodder affirment que les ingénieurs de Microsoft commenceront à travailler dès le mois de mars sur Windows 12. Ces informations proviendraient directement de sources internes à la firme.

Quels seront les changements de Windows 12 ?

Alors, qu’est-ce qu’il faut attendre comme changements avec Windows 12 ? Eh bien à cette question, vous vous doutez qu’il ne s’agit ni plus, ni moins, que de rumeurs, mais voici déjà les informations qui filtrent :

Microsoft prévoirait de supprimer une partie du noyau de Windows. La firme pourrait remplacer cette base en piochant notamment dans le travail déjà effectué avec « feu » Windows 10X ;

Windows 12 nécessitera un compte Microsoft, quelle que soit la version (Home ou Pro) ;

TPM 2.0 et Secure Boot joueront un rôle majeur dans la sécurité ;

La puce de sécurité Microsoft Pluton, développée en partenariat avec AMD, Intel et Qualcomm serait un prérequis. Pour info, elle sera intégrée directement dans les prochaines générations de CPU et permet d’éviter des attaques encore possibles avec les configurations dotées de puce TPM 2.0.

Je préfère le répéter, ces informations sont à prendre à des pincettes. Quoiqu’il en soit, vu le changement stratégique de Microsoft avec la sortie de Windows 11, il semble tout à fait logique que la firme pense déjà à son prochain système sachant qu’un tel développement demande des années.

Quand sortira Windows 12, quels seront les PC compatibles ?

Encore une fois, ce que vous avez lire n’est que de la pure spéculation sachant que Windows 12 commencerait à être développé le mois prochain, mais je sais que vous vous posez déjà beaucoup de questions, à commencer par la date de sortie de Windows 12. Vous vous doutez que nous n’avons aucune réponse concrète à cette question. Cependant, en se basant sur l’historique des versions de Windows (Windows 10 sorti en 2015 - supporté jusqu’en 2025 ; Windows 11 sorti en 2021 - pas de fin de support connue actuellement), on peut imaginer que Windows 12 sera publié entre 2027 et 2031.

On se demande également quelle sera la compatibilité avec d’anciennes fonctionnalités de Windows si le système change radicalement de base ? Aucune information à ce stade, mais il semble peu probable que les applications Win32 deviennent tout à coup inutilisables à la sortie de Windows 12. Microsoft a appris de ses erreurs et il semble illusoire que les applications UWP soient les seules compatibles si Windows 12 se basait bien sur Windows 10X.

Enfin, en ce qui concerne la compatibilité des PC avec le futur système d’exploitation, l’information me parait déjà très claire si ces rumeurs tiennent la route. Sachant que la configuration matérielle a désormais une durée de vie limitée (pour rappel, les PC antérieurs à 2017 ne peuvent officiellement pas installer Windows 11), il faut probablement se dire que les PC actuels non dotés de la puce de sécurité Pluton seront probablement évincés de Windows 12. AMD sera le premier à lancer des processeurs dotés de cette technologie avec la série Ryzen 6000. Intel n’a encore partagé aucune information à ce sujet.