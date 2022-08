Windows 12 : une sortie pour 2024 et une nouvelle version tous les 3 ans ?

Une nouvelle version de Windows tous les trois ans et Windows 12 prévu en 2024 ? Oui, Microsoft aurait une nouvelle fois revu sa feuille de route si l’on en croit de « nouvelles » rumeurs que nous considérons crédibles. Si cela se confirme, le changement est de taille !

Un cycle de distribution de Windows totalement revu

Depuis le lancement de Windows 10, Microsoft nous avait habitués à déployer une mise à jour majeure chaque semestre. Cependant, avec l’arrivée de Windows 11, la firme avait décidé de réduire la cadence en ne proposant plus qu’une seule mise à jour annuelle. Bonne ou mauvaise chose, je vous laisserai juger. Cependant, le planning de déploiement des nouvelles fonctionnalités de Windows pourrait encore être revu si l’on en croit les infos de Windows Central.



D’après le site américain expert dans son domaine, Microsoft aurait revu sa feuille de route en ce qui concerne le déploiement des prochaines versions de Windows. Au programme : une nouvelle version majeure serait prévue tous les trois ans et les mises à jour de fonctionnalités disparaîtraient entre ces périodes. Ainsi, Microsoft aurait l’intention de livrer la prochaine version de Windows, à savoir Windows 12, dès 2024, soit trois ans après la sortie de Windows 11. Pour l’instant, elle ne porte pas encore ce nom mais serait nommée « Next Valley » par les équipes chargées du développement du futur système d’exploitation.



Des mises à jour apportant des fonctionnalités régulièrement

Si vous vous dites que Windows n’évoluera plus que tous les trois ans, détrompez-vous puisque les mises à jour cumulatives peuvent désormais apporter de nouvelles fonctionnalités (sans pour autant qu’il s’agisse d’une nouvelle version). Ainsi, d’après Windows Central, la firme prévoirait de déployer de nouvelles fonctionnalités plusieurs fois par an dès 2023 (jusqu’à 4 fois). Cependant, la version « 23H2 » passerait à la trappe, ce qui ne sera bien entendu pas le cas de la version 22H2 en cours de finalisation et dont vous pouvez retrouver toutes les nouveautés dans cet article.

Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si ces rumeurs se confirment, cela laisse penser que Microsoft veut retrouver une façon de travailler similaire à avant la sortie de Windows 10 : un « nouveau » système toutes les X années avec des « Services Packs » entre ces versions. Cependant, le changement le plus notable est la sortie continue de nouvelles fonctionnalités entre ces versions. Affaire à suivre…