Windows 12 : la première image du nouveau système d'exploitation en fuite ?

Alors que nous étions beaucoup à penser que Windows 10 était le « dernier » système d’exploitation, la sortie de Windows 11 l’année dernière a clairement tiré un trait sur cette hypothèse… et celui-ci ne sera pas non plus le dernier. D’après les rumeurs, il se pourrait que Microsoft prévoie de sortir son prochain système dès 2024. Il s’agira forcément de Windows 12, et si vous vous demandez à quoi il va ressembler, une image a justement de fuité sur le Web.



La semaine dernière, Microsoft a tenu sa conférence Ignite destinée aux professionnels IT et aux développeurs. Pendant cet événement, une image inédite du système d’exploitation a été dévoilée accidentellement. Forcément, certains ne l’ont pas loupée et imaginent déjà qu’il pourrait s’agir de l’interface de Windows 12. Voici l’image en question retravaillée par un utilisateur sur Reddit afin de l'offrir en meilleure qualité.

Comme vous pouvez le voir, on peut y découvrir plusieurs améliorations du bureau avec notamment la présence d’une barre des tâches flottante. Les icônes de la barre d’état système ont été déplacés en haut à droite de l’écran et les Widgets sont quant à eux positionnés en haut à gauche. Tout cela laisse penser que Microsoft optimisera particulièrement son système pour les périphériques tactiles. Son but serait-il d’uniformiser l’interface entre PC, tablette et mobile ? Qui sait...

Bien entendu, impossible de dire actuellement s’il s’agit réellement de la prochaine conception de Windows 12. Le développement du prochain système d’exploitation connu sous le nom de code « Next Valley » n’en est probablement qu’à ses balbutiements, surtout d'un point de vue interface. Cependant, les prochains mois devraient nous permettre de découvrir peu à peu ce qu’a prévu Microsoft pour son prochain système.