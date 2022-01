Android 11 débarque enfin sur le Surface Duo

Hourraaa !!! Voilà probablement le cri que doivent pousser les propriétaires du Surface Duo de première génération. Après une très longue attente, Android 11 vient en effet de commencer à être déployé sur le Surface Duo.

Décidément, c’est une journée bien chargée en mises à jour aujourd’hui ! Après le déploiement généralisé de la version 21H2 de Windows 10 et un nouveau firmware pour la Surface Pro 8, je vais maintenant vous parler d’une mise à jour particulièrement attendue pour les propriétaires d’un Surface Duo : la mise à jour vers Android 11.

Une mise à jour qui se faisait attendre !

Pour rappel, le Surface Duo était sorti avec Android 11 en automne 2020. Microsoft avait promis au cours de l’année dernière de mettre à jour son smartphone pliable de première génération vers l’avant dernière version d’Android. Cependant, la firme n’avait pas réussi à tenir ses délais puisqu’à la fin décembre, toujours aucune mise à jour n’était au rendez-vous. Début janvier, la firme avait finalement été contrainte de publier un communiqué pour rassurer ses utilisateurs, pointant un long délai de certification par Google ; la voici enfin terminée !

Bonne nouvelle puisque dès aujourd’hui, tous les utilisateurs du Surface Duo (vendu nu) peuvent installer Android 11. La mise à jour pèse 2.38 Go et apporte toutes les améliorations liées à cette version d’Android (zone de notifications, widgets, contrôles de luminosité et de volume,…). Cette version inclut également les derniers correctifs de sécurité datés de janvier 2022. En ce qui concerne les fonctionnalités propres au Surface Duo, Microsoft a annoncé une amélioration de la prise en charge du stylet à savoir l’ouverture de OneNote en appuyant sur le bouton du Surface Slim Pen 2. Vous pouvez retrouver le changelog complet directement sur le site du constructeur.

Android 12L sur les Surface Duo ?

Le Surface Duo s’aligne donc sur le Surface Duo 2 en termes de version d’Android. Beaucoup d’utilisateurs se demandent désormais quand la mise à jour vers Android 12 sera disponible. D’après les premiers rapports, Microsoft pourrait ignorer complètement cette version pour proposer, à la place, une mise à jour vers Android 12L. Cette déclinaison apportera de nombreuses optimisations pour les appareils pliables comme les Surface Duo. Il ne reste plus qu’à attendre un communiqué officiel pour en avoir le cœur net !

Merci à milex pour l'info !