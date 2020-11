3 nouveautés à venir pour l'application Votre téléphone sur PC (Android)

L’application Votre Téléphone s’est considérablement améliorée ces derniers mois. Pour rappel, elle permet de nombreuses interactions entre votre smartphone et votre PC. Ainsi, plus besoin de sortir le téléphone de sa poche, passer un appel, envoyer un sms, parcourir la galerie des photos, consulter les notifications, et même lancer des applications Android directement depuis son PC (exclusif Samsung) est possible grâce à cette application.

Une mise à jour à venir dans les prochains jours

Microsoft ne compte pas se reposer sur ses lauriers malgré des chiffres records le trimestre dernier. La firme prévoit en effet d’apporter d’autres améliorations à son application qui intégrera ces petites nouveautés dans une prochaine mise à jour :

Les utilisateurs pourront être tenu informés de toutes les nouveautés à venir grâce à une nouvelle page « quoi de neuf » ;

Il sera possible de configurer le lancement de l’application au démarrage du PC grâce à une nouvelle option dans les paramètres ;

En plus de pouvoir consulter les photos du téléphone directement depuis son PC, il sera prochainement possible de les gérer. En effet, si vous désirez supprimer certaines photos capturées avec votre téléphone, vous pourrez le faire directement sur votre PC grâce à l’application.

Ces nouveautés devraient débarquer dans les jours à venir sur votre smartphone et votre PC grâce à une mise à jour de l’application. Si vous ne l’avez pas encore installée, je vous renvoie ci-dessous.