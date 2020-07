Acheter la Surface Pro 7 avec Windows 10 Pro : 15% de réduction actuellement !

Sur sa boutique officielle, Microsoft vient de lancer une réduction de 15% sur la Surface Pro 7 avec Windows 10 Pro. Cette offre, destinée avant tout aux professionnels (mais applicable également aux particuliers) est valable jusqu’au 26 juillet.

Pourquoi acheter une Surface sous Windows 10 Pro ?

Si vous êtes un chef d’entreprise ou gérez un département IT pour le compte d’une société, acheter un PC doté de Windows 10 Pro est probablement l’un des premiers critères que vous prenez en compte avant même le choix de la machine : meilleure intégration dans le parc informatique, amélioration de la sécurité grâce au cryptage des données offert par BitLocker, Hyper-V,… Voilà quelques-unes des possibilités supplémentaires qu’offre Windows 10 Pro par rapport à l’édition Famille.

Comment acheter une Surface avec Windows 10 Pro ?

En vous rendant sur le Microsoft Store , seuls les appareils Surface embarquant Windows 10 Home apparaissent en premier lieu. Cependant, savez-vous qu’il est également possible d’acheter un appareil Surface doté de Windows 10 Pro ?

Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le lien « Surface pour les entreprises » qui apparaît en haut de la boutique officielle. Dans cette section, vous retrouverez tous les appareils Surface dotés de Windows 10 Pro, avec même parfois des configurations supplémentaires. Par exemple, la Surface Go 2 peut être achetée avec un disque SSD de 256 Go et le Surface Laptop 3 en édition 15 pouces est commercialisé avec un processeur Intel à la place d'un processeur AMD Ryzen.

Petite précision : même si cette section est intitulée « Surface pour les entreprises », il reste possible pour un particulier de commander un appareil pour les pros sur le site de Microsoft, sans même disposer de numéro de TVA. N’importe qui peut donc acheter une Surface dotée de Windows 10 Pro.

15% de réduction sur la Surface Pro 7 avec Windows 10 Pro

Si vous souhaitez commander la Surface Pro 7 avec Windows 10 Pro, Microsoft lance dès aujourd’hui une réduction de 15% valable jusqu’au 26 juillet sur les versions Intel Core i5 ou supérieure. Pour rappel, la Surface Pro 7 est l’un des produits phares de la gamme Surface qui est particulièrement adapté à ceux qui mêlent une utilisation professionnelle et privée. Je l’utilise pour ma part pour le développement, créer des infographies, effectuer des tâches bureautiques, mais également en voyage ou pénard, le soir, dans le canapé ! Je vous renvoie vers mon test de l’appareil si vous souhaitez en apprendre plus sur cette Surface Pro 7.





Avec la réduction déduite, le prix de vente de la Surface Pro 7 avec Windows 10 Pro débute à 1034,10€ pour la version Intel Core i5, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Les configurations sont nombreuses et l’appareil le plus puissant peut être doté d’un processeur Intel Core i7, 1To de stockage SSD et 16 Go de RAM. Si un appareil sous Windows 10 Pro ne vous est d’aucune utilité, le prix de la Surface Pro 7 avec Windows 10 Home débute quant à lui à 865€ sur le Microsoft Store . N'oubliez pas également le Type Cover qui est l'accessoire indispensable de cette tablette !