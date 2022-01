Surface Pro 8 : une nouvelle mise à jour est disponible

Microsoft continue le déploiement des mises à jour pour ses appareils Surface. Après la Surface Pro X il y a quelques jours, c’est désormais au tour de la toute récente Surface Pro 8 de recevoir un nouveau firmware.

Si vous êtes l’heureux propriétaire d’une Surface Pro 8, vous pouvez dès à présent télécharger une nouvelle mise à jour pour votre appareil. Comme pour toutes les mises à jour de type firmware, aucune nouvelle fonctionnalité ne vient se greffer à Windows 11. En revanche, vous profiterez d’un système plus stable grâce à de nouveaux pilotes matériels.

Avec cette nouvelle mise à jour pour la Surface Pro 8, Microsoft apporte principalement deux améliorations : l’activation de la prise en charge des fonctionnalités pour les nouveaux stylet Surface et Type Cover et une amélioration de la stabilité du système. La firme en profite également pour fusionner le firmware pour les Surface Pro 8 et Surface Pro 8 avec LTE Advanced. Voici, en détails, le journal de modifications de cette nouvelle mise à jour.