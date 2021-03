Bon plan : jusqu’à 25% de réduction sur la gamme Microsoft Surface

Article sponsorisé par Microsoft

Si vous attendiez le bon moment pour jeter votre dévolu sur un appareil de la gamme Surface, il est peut-être arrivé. Microsoft vient en effet de lancer de belles réductions allant jusqu’à 25% de réduction selon les appareils.

Dès aujourd’hui et jusqu’au 28 mars inclus, vous pouvez profiter de belles réductions sur la gamme Surface en passant par la boutique officielle de Microsoft. Sont concernés par ces offres : les Surface Laptop Go, Surface Pro 7, Surface Laptop 3, Surface Book 3 et Surface Pro X. Les réductions vont de 10 à 25% selon les modèles et elles s’appliquent à toutes les configurations matérielles. Vous pouvez retrouver l’ensemble des offres en cours du Microsoft Store en vous rendant sur cette page . Les voici également ci-dessous.

10% de réduction sur le Surface Laptop Go

L’un des derniers appareils de la gamme Surface n’est autre que le Surface Laptop Go. Ce PC portable sous Windows 10 a un objectif : cumuler certains avantages de deux autres appareils que sont les Surface Laptop 3 et la Surface Go 2. Le Laptop Go bénéficie ainsi de bonnes performances (en version 128 Go ou 256 Go comme j’en parle dans mon test) et d’une autonomie très correcte. Cependant, son écran de 12 pouces affichant une plus petite résolution permet à Microsoft de le proposer à un prix plus compétitif. En ce moment, l’appareil est affiché 700€ à la place de 799€ en version 128 Go et 850€ à la place de 999€ en version 256Go.





15% de réduction sur Surface Book 3

Disponible depuis l’an dernier, le Surface Book 3 est un très bel appareil destiné avant tout aux créatifs et aux professionnels. Il souhaite offrir une expérience portable et tactile sans faire l’impasse sur les performances. L’appareil peut ainsi embarquer jusqu’à un processeur Intel Core i7, 1To de stockage et 32 Go de RAM, sans oublier une carte graphique dédiée NVidia Geforce ou NVidia Quadro RTX qui ravira les professionnels de la 3D. L’appareil profite en ce moment de 15% de réduction sur le Microsoft Store avec un prix de départ fixé à 1529€ à la place de 1799€ pour la configuration d’entrée de gamme.

20% de réduction sur Surface Pro 7

Appareil le plus populaire de la gamme, la Surface Pro, ici de septième génération, plaira probablement à tous ceux qui souhaite un appareil performant, endurant et facile à transporter. La Surface Pro 7 se présente comme une tablette, mais munie de son clavier Type Cover qui constitue son accessoire le plus indispensable, elle se transforme en un véritable laptop tactile. Je vous renvoie vers mon test pour la découvrir en détails. Je vous conseille d’opter pour la version 256 Go / 8Go pour en profiter pleinement.

20% de réduction sur la Surface Pro X

Même si cette Surface Pro X ressemble fortement à la Pro 7 de par son format, elle est pourtant très différente à l’intérieur puisqu’elle elle embarque un processeur de type ARM. Celui-ci offre plusieurs avantages mais également quelques inconvénients. Pour bien saisir ce que cela implique et bien comprendre si elle peut répondre favorablement à votre utilisation, je vous renvoie vers mon test de la Surface Pro X. L’appareil profite jusqu’au 28 mars de 20% de réduction sur le Microsoft Store.





25% de réduction sur Surface Laptop 3

Enfin, le dernier appareil concerné par ces offres n’est autre que le Surface Laptop 3. Ce PC portable classique disponible en version 13,5 ou 15 pouces bénéficie d’ailleurs de la réduction la plus forte puisqu’elle est de 25% jusqu’au 28 mars inclus. Notez que ce Surface Laptop 3 est disponible en version AMD ou Intel. Vous en découvrirez plus sur celui-ci en découvrant mon test de l’appareil.