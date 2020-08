Test du Surface Book 3 : mon avis sur le nouvel ovni de Microsoft !

Après le test de la Surface Go 2, voici celui du nouveau Surface Book de Microsoft ! Ce PC portable totalement atypique sous Windows 10 est disponible depuis le mois de juin dans sa troisième génération. Alors, que vaut le Surface Book 3 ? Pourquoi ravira-t-il bien plus qu’autrefois les professionnels de la 3D ? Place à mon test de l’appareil !

Microsoft m’a fait parvenir le tout nouveau Surface Book 3 en version 15 pouces dans une configuration sacrément performante : Intel Core i7, 32 Go de RAM et 512 Go de stockage. De plus, l’appareil que j’ai reçu est doté d’une carte graphique professionnelle Nvidia Quadro RTX 3000. Inutile de vous dire que je n’ai pas envie de leur renvoyer à l’échéance du prêt. Cette configuration est affichée à 3899€ sur le Microsoft Store… ça pique sérieusement, mais la bête en a sacrément sous le capot ! Avant d’en venir à ses performances, place au déballage, aux photos et à mes premières impressions.

Non, ce n’est pas un simple PC portable !

Dans la boîte du Surface Book 3, on retrouve les équipements classiques à savoir le PC, un chargeur de 127W (puissance qui peut varier selon les versions) ainsi qu’une brève notice explicative. L’appareil, d’aspect métallique est toujours aussi bien fini et il est d’ailleurs totalement identique à la génération précédente d’un point de vue esthétique. Tous les changements se trouvent à l’intérieur ; j’y reviens. Il est toujours disponible en deux versions : avec écran de 13,5 pouces ou 15 pouces.

Si vous découvrez la gamme Surface Book pour la première fois, vous vous dites probablement qu’il s’agit d’un simple PC portable classique sous Windows 10. Détrompez-vous, le Surface Book 3 est un appareil hybride. Une simple pression sur la touche de déconnexion permettra de dissocier la partie clavier de la partie écran et ainsi transformer le PC portable en grande tablette.

Le clavier intègre quant à lui une seconde batterie ainsi que la carte graphique dédiée (uniquement avec Intel Core i7). Si vous voulez profiter de ces deux atouts en mode tablette, il suffit tout simplement de clipser l’écran dans l’autre sens.

Côté connectique, le Surface Book 3 intègre sur la tranche gauche deux ports USB classiques ainsi qu’un emplacement pour carte SD (et non micro SD contrairement à la Surface Pro 7 ou au Surface Laptop 3 par exemple). De l’autre côté, on retrouve un port jack, un port USB Type-C ainsi que le port de chargement magnétique Surface Connector, très pratique pour éviter que l’appareil ne se retrouve à terre si quelqu’un prend dans le câble. Vu le prix, ce serait bien dommage ! Enfin, l’appareil embarque désormais la connectivité sans fil Wi-Fi 6 (802.11 ax) et Bluetooth 5.0.



Un écran toujours aussi sublime

Une fois l’appareil mis en marche et l’écran de configuration du système passé, vous retrouverez un environnement totalement familier puisque le Surface Book 3 embarque Windows 10, en édition Familiale ou Pro si vous avez opté pour un modèle professionnel ; j’y reviens. Une fois sur le Bureau, l’une des premières choses qui devrait vous sauter aux yeux est la qualité de son écran qui se rapproche encore une fois de la perfection.



Comme je vous l’indiquais, j’ai reçu le Surface Book dans sa version 15 pouces qui est, pour moi, le format idéal pour ce type d’appareil au vu de son utilisation potentielle, bien qu’il soit légèrement plus lourd et encombrant, forcément (+/- 1,6 kg pour le petit modèle et 1,9 kg pour le grand). Confortable et agréable à regarder, cet écran doté d’une dalle IPS, affiche une grande résolution de 3240 x 2160 pixels. Pour la version 13,5 pouces, l’écran profite quant à lui d’une résolution de 3000 x 2000 pixels. Dans les deux cas, la qualité des couleurs est au rendez-vous et l’écran offre une excellente luminosité. Le format 3:2 est toujours aussi pratique pour travailler.



Si Microsoft prend autant soin de l’écran de son Surface Book 3, c’est notamment car la firme vise une clientèle spécifique : les professionnels et particulièrement les métiers créatifs. J’entends par là les architectes, dessinateurs professionnels, artistes, modélistes 3D, vidéastes, infographistes,… Ainsi, si vous utilisez des logiciels de conception professionnels comme Photoshop, Indesign, Illustrator ou encore 3DS Max, After Effects ou AutoCAD, la surface tactile de l’écran vous permettra d’interagir directement sur celui-ci au doigt ou au stylet, vendu séparément. Dommage d’ailleurs, car le Surface Pen mériterait, à mon sens, de faire partie du bundle au vu du public visé.





Microsoft a intégré comme sur ses autres appareils Surface la fonctionnalité Windows Hello qui permet de déverrouiller l’appareil sans même devoir entrer de mot de passe. Pour ce faire, une petite caméra située au-dessus de l’écran scannera votre visage et déverrouillera votre appareil si vous êtes reconnu. A côté de celle-ci, une caméra classique de 5MP est située à l’avant pour vos appels vidéo et une caméra de 8MP est située derrière l’écran bien que je m’interroge toujours sur son utilité.

L’un des appareils les plus performants de la gamme Surface !

Même si son magnifique design (je sais, c’est subjectif mais ça reste mon avis :D) est identique à la génération précédente, le Surface Book 3 a reçu de très belles améliorations sous le capot dans sa troisième génération. Grâce à celle-ci, Microsoft promet jusqu’à 50% de puissance supplémentaire et offre désormais une solution adéquate aux professionnels de la 3D grâce à de nouvelles cartes graphiques.

Commençons par les nouveaux processeurs puisque le Surface Book 3 a été mis à niveau vers la dixième génération de puces Intel. Vous pourrez ainsi opter, au choix, pour un Intel Core i5-1035G7 ou un Core i7-1065G7 pour des performances accrues. Attention : l’appareil intègre une carte graphique dédiée uniquement avec le processeur Intel Core i7. L’i5 embarque quant à lui uniquement une puce graphique embarquée Intel Iris Plus Graphics G7.



Parlons désormais des cartes graphiques qui constituent l’une des nouveautés les plus intéressantes de ce Surface Book 3 ! Si vous êtes un particulier, vous pouvez désormais opter pour une Nvidia GTX 1650 (sur le modèle 13,5 pouces / i7) ou 1660 Ti (sur le modèle 15 pouces / i7) qui sera suffisante pour jouer à des jeux vidéo récents. Cependant, Microsoft a introduit avec cette nouvelle génération la possibilité de choisir une carte graphique professionnelle : la Nvidia Quadro RTX 3000. Cette possibilité était demandée depuis longtemps par les professionnels de la 3D puisque ce type de carte est plus fiable et obtient des performances bien meilleures dans de nombreuses applications de conception.



Pour le reste, les configurations sont larges puisqu’il est possible de choisir de 256 Go à 1 To de stockage et de 8 à 32 Go de RAM. Notez également que la version avec 1 To de stockage intègre un SSD de type M.2 2280, l’un des plus rapides actuellement. Avant de parler de l’autonomie et de vous donner mes impressions, voici toutes les configurations possibles pour les particuliers et les professionnels.



Surface Book 3 (13,5 pouces) - particuliers - Windows 10 Home

Intel Core i5, carte graphique Intel Iris, 8 Go de RAM, 256 Go SSD pour 1799 euros

Intel Core i7, GeForce GTX 1650, 16 Go de RAM, 256 Go SSD pour 2 249 euros

Intel Core i7, GeForce GTX 1650, 32 Go de RAM, 512 Go SSD pour 2799 euros

Intel Core i7, GeForce GTX 1650, 32 Go de RAM, SSD 1 To pour 3049 euros

Surface Book 3 (15 pouces) - particuliers - Windows 10 Home

Intel Core i7, GTX 1660 Ti, 16 Go de RAM, 256 Go SSD pour 2599 euros

Intel Core i7, GTX 1660 Ti, 32 Go de RAM, 512 Go SSD pour 3099 euros

Intel Core i7, GTX 1660 Ti, 32 Go de RAM, SSD 1 To pour 3349 euros

Surface Book 3 (13,5 pouces) - professionnels - Windows 10 Pro

Intel Core i5, carte graphique Intel Iris, 8 Go de RAM, 256 Go SSD

Intel Core i7, GeForce GTX 1650, 16 Go de RAM, 256 Go SSD

Intel Core i7, GeForce GTX 1650, 32 Go de RAM, 512 Go SSD

Intel Core i7, GeForce GTX 1650, 32 Go de RAM, SSD 1 To

Surface Book 3 (15 pouces) - professionnels - Windows 10 Pro

Intel Core i7, GTX 1660 Ti, 16 Go de RAM, 256 Go SSD

Intel Core i7, GTX 1660 Ti, 32 Go de RAM, 512 Go de SSD

Intel Core i7, GTX 1660 Ti, 32 Go de RAM, SSD 1 To

Intel Core i7, Quadro RTX 3000, 32 Go de RAM, 512 Go SSD

Intel Core i7, Quadro RTX 3000, 32 Go de RAM, SSD 1 To

Avec deux batteries, que vaut l’autonomie du Surface Book 3 ?

Pour son Surface Book 3, Microsoft annonce une autonomie théorique de 17,5 heures, ce qui est énorme et bien plus important que d’autres appareils comme la Surface Pro 7 ou le Surface Laptop 3. Bon, en pratique c’est forcément moins mais cela reste assez convaincant. Difficile de vous détailler mon utilisation, mais j’oscillais entre 7h et 12h d’autonomie selon que je sollicitais beaucoup l’appareil ou non. Je n’ai pas testé de manière prolongée un jeu vidéo, mais j’imagine que l’autonomie sera d’autant plus réduite si la carte graphique est utilisée à 100%.

Si vous avez bien lu tout ce qui précède, vous devriez déjà savoir que le Surface Book 3 n’intègre pas une, mais deux batteries. Ainsi, si vous utilisez l’appareil en déconnectant son clavier, vous obtiendrez une autonomie de 2 à 3h. L’appareil est en effet muni d’une batterie de 18 à 23Wh dans l’écran et de 51 à 67Wh dans le clavier selon la version (13,5 ou 15 pouces). Petite astuce qui pourrait un jour vous être utile : vous pouvez connecter le câble de chargement de la Surface Pro pour recharger la partie écran du Surface Book 3.



Microsoft, je veux garder le Surface Book 3 ! ^_^

Après la théorie, place à la pratique puisque j’ai profité de cette période de test pour utiliser le Surface Book 3 comme appareil principal durant trois bonnes semaines. Mon utilisation : bureautique, création d’infographies, post-traitement de photos, modélisation de fichiers 3D destinés à ma nouvelle imprimante (Creality Ender 3 v2, c’est de la bombe !) et un peu de jeux vidéo (Forza Horizon 4 passe en High / 30 fps) pour tester ce que la bête avait dans le ventre.

Que dire, si ce n’est que je vais avoir du mal à renvoyer le Surface Book 3 à Microsoft tant il s’agit d’un PC agréable à utiliser : le chargement des logiciels est rapide, je n’ai constaté aucun ralentissement lors de mon test, la qualité graphique est bonne, l’écran est magnifique… Autre point qui m’a particulièrement séduit : le confort lors de la frappe sur le clavier qui est tout bonnement excellent.

Pour ce qui est de la vidéo et de la conception 3D, je n’ai malheureusement pas cet usage, mais au vu des retours que j’ai pu lire sur le Web, l’appareil semble faire ses preuves. N’hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis sur la question si vous avez ce type d’utilisation sur le nouveau Surface Book. Enfin, la qualité audio est également bonne dans l’ensemble. Cependant, je trouve le volume assez faiblard même poussé à son maximum.



Faut-il craquer pour le Surface Book 3 ?

La question, elle est vite répondue : OUI ! (* à condition d’avoir un joli budget et une utilisation poussée en déplacement nécessitant une puce graphique dédiée). Le Surface Book 3 est un très bel appareil destiné, avant tout, aux professionnels. Clairement, si seules les performances de l’appareil vous importent, nul doute que vous trouverez un prix plus compétitif chez d’autres constructeurs. Je pense notamment au Dell XPS 13/15 ou au Lenovo Yoga que certains considèrent comme une alternative valable.

Le Surface Book est un tout et si son tarif peut paraître prohibitif, c’est parce que vous payez son format, son magnifique écran, son design, la qualité de sa finition… et la marque Surface probablement. Etant donné son prix, je pense que l’on peut parler d’un appareil de luxe puisqu’il débute à 1799€ dans sa version 13,5 pouces / i5 / 8Go de RAM / 256 Go de stockage. Cette configuration, est, à mon sens à éviter puisque la Surface Pro 7 propose une configuration assez similaire pour beaucoup moins cher.

Là où le Surface Book 3 devient intéressant, c’est lorsqu’il est muni d’un processeur Intel Core i7 puisqu’il embarque une carte graphique dédiée, cachée dans son clavier. Pour les professionnels de la 3D, la version avec GPU Nvidia Quadro RTX est particulièrement intéressante et répondra probablement à un réel besoin dans le monde de l’entreprise. Avec son Surface Book 3, Microsoft risque bien de séduire des professionnels adeptes de la pomme et notamment du MacBook Pro, à condition qu’ils ne soient pas allergiques à Windows 10 !

Où acheter le Surface Book 3 ?

Vous êtes un particulier ?

Si vous êtes un utilisateur particulier, vous pouvez acheter le Surface Book 3 avec Windows 10 Famille sur le Microsoft Store ou chez de nombreux revendeurs. Le prix débute à 1799€ pour la version i5 et s’étale jusqu’à 3349€ pour la version la plus élevée. Une réduction est possible pour les étudiants et personnel enseignant.

Vous êtes un professionnel ?

Si vous souhaitez profiter du Surface Book 3 avec Windows 10 Pro et/ou avec le GPU Nvidia Quadro RTX 3000, il vous faudra passer par la section Entreprise du Microsoft Store . Le tarif pour cette version débute à 1899€ et grimpe jusqu’à 4149€ pour la version la plus haut de gamme.