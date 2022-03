DirectStorage : le chargement ultra-rapide des jeux arrive sur PC

Vous rêvez de profiter d’un chargement ultra-rapide voire quasi-inexistant pour jouer à vos jeux favoris sur PC ? Cela sera prochainement possible sur Windows grâce à DirectStorage, une technologie héritée des consoles Xbox Series X et S.

Les Xbox Series X et S intègrent une technologie baptisée DirectStorage qui permet de réduire sensiblement le temps de chargement des jeux. On savait déjà que Microsoft ne comptait pas laisser cette fonctionnalité exclusive à ses consoles de nouvelle génération. La firme avait en effet annoncé en 2020 que DirectStorage serait également compatible avec Windows. Eh bien bonne nouvelle puisque les premiers jeux qui embarquent cette technologie vont débarquer dans les mois qui viennent. Voilà ce qu’a expliqué Microsoft dans un article sur son blog de développement :

« À partir d'aujourd'hui, les jeux Windows peuvent être livrés avec DirectStorage. Cette version publique du SDK ouvre une nouvelle ère de temps de chargement rapides et de mondes détaillés dans les jeux PC en permettant aux développeurs d'utiliser plus pleinement la vitesse des derniers périphériques de stockage. »

Mais concrètement, c’est quoi DirectStorage ?

Si vous êtes un amateur de jeu vidéo, vous avez sans aucun doute remarqué que les jeux sont de plus en plus gourmands en espace disque. Aujourd’hui, certains jeux vidéo comme le dernier Forza Horizon 5 occupent plus de 100 Go lorsqu’ils sont installés. Avec de tels volumes de données, les temps de chargement des jeux deviennent forcément de plus en plus longs, même sur des PC récents. Il fallait donc trouver une solution pour accélérer ces temps de lancement, d’où l’arrivée de DirectStorage. Mais comment ça fonctionne ?

En quelques mots, DirectStorage fait en sorte de transférer les données nécessaires, stockées sur un disque SSD NVMe moderne, vers le GPU sans transiter par le CPU. C’est donc la carte graphique qui traite directement ces données sans que le processeur ne joue le rôle d’intermédiaire pour les décompresser. Les données sont découpées en petits paquets puisque les temps d’accès aux disque NVMe sont pratiquement instantanés et les vitesses de transfert peuvent atteindre jusqu’à 7Go de données par secondes pour les SSD les plus performants.

DirectStorage, ça arrive quand sur mon PC ?

Si vous espériez profiter de cette technologie en téléchargeant simplement une mise à jour de Windows, c’est loupé ! En effet, DirectStorage est une API qui doit être utilisée par les développeurs de jeux. Microsoft vient justement de la finaliser après des mois de test. Concrètement, ce sont donc seulement les futurs jeux PC, probablement d’ici la fin de l’année, qui seront compatibles avec cette technologie.

Aussi, tous les PC ne seront pas compatibles puisque DirectStorage nécessite deux prérequis matériels :

disposer d’un disque NVMe (PCIe 3.0 ou 4.0)

disposer d'une carte graphique compatible DirectX 12 Ultimate avec prise en charge de Shader Model 6.0 (du côté de Nvidia, c’est donc les RTX 2000 ou supérieures, et côté AMD, c'est à partir de l'architecture RDNA 2 )

Bonne nouvelle en revanche, Windows 11 ne sera pas le seul système compatible puisque Microsoft a également annoncé l’arrivée de DirectStorage sur Windows 10. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai hâte de profiter de cette nouveauté sur mon PC !