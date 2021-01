Windows 10 : un Widget météo arrive dans la barre des tâches

Microsoft a déployé une nouvelle préversion de Windows 10 à destination des Insiders. Disponible uniquement dans le canal Dev pour le moment, la mise à jour apporte plusieurs nouveautés, dont l’intégration d’un Widget météo directement dans la barre des tâches.



Si vous faites partie de la famille des Insiders, vous pouvez dès à présent télécharger une nouvelle mise à jour sur votre PC. Reprise sous le numéro de build 21286, elle fait partie de la branche RS_PRERELEASE et apporte plusieurs changements. Le principal d’entre eux ? L’ajout d’une sorte de widget météo dans la barre des tâches, juste à côté de la barre d’état système. Un clic sur celui-ci vous permettra de jeter un œil sur les prévisions météorologiques, mais également sur les principales actualités du jour.

Voici ce qu’indique Microsoft au sujet de cette nouvelle possibilité :



« Vous pouvez personnaliser votre flux avec un contenu pertinent adapté à vos besoins. Au lieu de basculer entre les applications ou votre PC et votre téléphone pour rester au courant des actualités et des centres d'intérêt qui vous intéressent, jetez un œil à votre flux directement depuis la barre des tâches à tout moment de la journée »

Malheureusement, cette possibilité est pour l’instant réservée pour les pays anglophones. A moins que vous ayez configuré les Etats-unis, le Royaume-Uni ou le Canada comme région dans les paramètres de votre système, vous ne devriez donc pas, pour l’instant, voir cette nouveauté. Cependant, Microsoft a confirmé souhaiter l’étendre à d’autres régions par la suite et on espère que la France et la Belgique en feront partie. La firme prévoit également d’intégrer d’autres centres d’intérêts en plus de ceux déjà proposés actuellement.

Cette nouveauté n’est pas la seule de la build 21286 puisque Microsoft a également touché aux paramètres en ajoutant de nouvelles possibilités de gestion du stockage. Ainsi, dans les paramètres de stockage de votre PC, de nouvelles options pour créer une nouvelle partition ont été intégrées. L’objectif pour la firme : se séparer du vétuste Gestionnaire de disques à termes. Microsoft a également ajouté une option permettant d’exécuter des commandes Linux lors du démarrage de WSL ainsi que d’autres petites modifications que je vous invite à découvrir dans l’article dédié sur le blog officiel.