La mise à jour KB4598298 est dispo sur Windows 10 avec un beau lot de correctifs

Si vous utilisez encore la version 1909 de Windows 10 sur votre PC, une nouvelle mise à jour nommée KB4598298 est disponible dès maintenant. Elle est facultative et ne s’installera donc pas automatiquement sur votre système mais contient un lot de correctifs assez important, à installer donc si vous rencontrez des soucis avec cette version.

Microsoft a publié une mise à jour « Preview » de Windows 10. Elle ne s’adresse pas aux utilisateurs qui ont installé l’une des deux dernières versions de Windows 10 (20H2 ou 2004). En revanche, elle est disponible pour ceux qui exécutent la version 1909 du système d’exploitation. D’après Microsoft, elle apporte de nombreux correctifs non liés à la sécurité. En voici les points forts ; je vous invite à jeter un œil sur la page officielle si vous souhaitez connaître en détails les changements.

Met à jour un problème avec certaines combinaisons de touches spéciales utilisées dans les IME DaYi, Yi et Array qui peuvent entraîner l'arrêt du fonctionnement d'une application.

Met à jour un problème qui vous empêche d'ouvrir un document qui se trouve sur le bureau Windows et génère l'erreur « Le nom du répertoire n'est pas valide ».

Met à jour un problème qui affiche un écran de verrouillage vide après le réveil d'un appareil de Hibernate.

Corrige les informations d'heure d'été (DST) historiques pour l'Autorité palestinienne.

Ajoute une notification qui vous indique lorsque votre appareil est proche de la fin de service (EOS). Chez EOS, votre appareil ne recevra plus d'importantes mises à jour de qualité et de sécurité.

Met à jour un problème qui ne parvient pas à afficher « Extraire tout » dans le menu contextuel lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur un fichier ZIP en ligne uniquement.

Pour installer cette mise à jour, il faudra donc vous rendre dans les Paramètres de votre PC / Mise à jour et sécurité et cliquer sur le bouton de recherche des mises à jour. Si votre appareil est bien doté de la version 1909, vous la verrez apparaître en tant que mise à jour facultative et pourrez décider ou non de l’installer. Notez que tous les changements que contient KB4598298 devraient être intégrés au prochain Patch Tuesday de février. Si vous n’installez pas cette mise à jour, ses correctifs seront donc appliqués à votre PC lors de la mise à jour du 9 février prochain.