Jouer aux jeux Xbox sans console : dès le 30 juin sur les TV Samsung

Microsoft va lancer plus tard ce mois-ci une nouvelle application qui permettra aux détenteurs d’une télévision intelligente de jouer à des jeux sans console. Baptisée Xbox TV, cette nouvelle application débarquera sur les téléviseurs Samsung et permettra de « streamer » les jeux vidéo à la manière de Netflix.

La console de jeu, bientôt un élément superflu dans le salon ? Eh bien, la question commence sérieusement à se poser puisque Microsoft va permettre aux amateurs de jeux de jouer sur la TV sans même disposer d’une console Xbox. Si cela sera prochainement possible, c’est grâce à la nouvelle application Xbox TV qui sera proposée sur les téléviseurs intelligents Samsung à partir du 30 juin dans plusieurs pays dont la France.

Une manette, et un abonnement Xbox Game Pass requis

Concrètement, une fois l’application installée sur la TV, il suffira de se connecter à son compte Microsoft pour avoir accès à plus d’une centaine de jeux présents dans le catalogue Xbox Game Pass. Pour profiter de tous les jeux en streaming, un abonnement sera nécessaire et je vous renvoie vers le site de Microsoft pour connaître les tarifs. Cependant, certains jeux comme Fortnite seront disponibles gratuitement. Si vous souhaitez tester ce service sans vous abonner, ce sera donc possible.



Pour jouer dans de bonnes conditions, il faudra connecter une manette Bluetooth à la télévision. Les manettes Xbox seront supportées par les téléviseurs Samsung. Cependant, DualSense de Sony et bien d’autres feront également partie du lot.

Pour le moment, l’application sera uniquement proposée sur les téléviseurs intelligents de marque Samsung. Cependant, Microsoft explore d’autres pistes, notamment avec d’autres constructeurs. De plus, il est probable que la firme sorte par la suite un accessoire semblable au Chromecast qui permettra aux téléviseurs plus anciens de profiter de ce service.