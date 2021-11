L’émulation x64 sur ARM sera uniquement disponible avec Windows 11

Si vous possédez une Surface Pro X ou une autre tablette Windows basée sur l’architecture ARM, voici une information qui vous concerne ! En effet, Microsoft vient d’annoncer que l’émulation x64 ne sera possible qu’avec Windows 11. Si votre PC est encore sous Windows 10, vous devrez donc effectuer la mise à niveau pour en profiter.

Il y a presque un an, Microsoft permettait aux Insiders de tester l’émulation x64 sur des appareils ARM sous Windows 10. Concrètement, cette fonctionnalité permet de faire tourner des logiciels bureau compilés uniquement en 64 bits sur des processeurs ARM qui ne supportent pas, de base, ce type d’applications. C’est pour cette raison que l’on parle d’émulation x64. Grâce à celle-ci, des logiciels comme Autodesk Sketchbook peuvent fonctionner même s’il faut tout de même noter une perte de performances comme j’en parlais dans mon test de la Surface Pro X.

Une fonctionnalité finalement réservée à Windows 11

Cependant, contre toute attente, l’émulation x64 sur des appareils ARM ne sera pas proposée sur l’ancien système d’exploitation. Microsoft a en effet mis à jour son article sur la disponibilité de l’émulation x64 pour les Insiders en y apportant une information importante : « l'émulation x64 pour Windows est désormais généralement disponible dans Windows 11. Pour ceux qui souhaitent en faire l'expérience, un PC exécutant Windows 11 on Arm est requis. »

Vous l’aurez compris : Windows 11 est donc requis pour supporter l’émulation x64 sur ARM. On se demande pourquoi Microsoft préfère réserver cette fonctionnalité sur Windows 11 sachant qu’elle fonctionnait visiblement très bien sur Windows 10 auprès des Insiders qui l’ont testée. Aucune contrainte technique à priori. Cependant, il ne serait pas étonnant que Microsoft use de tous les stratagèmes pour pousser les utilisateurs à basculer vers Windows 11. Cela étant, la Surface Pro X et probablement toutes les autres tablettes Windows 10 sous ARM comme le Galaxy Book Go pourront migrer vers Windows 11 puisque leur processeur est compatible avec le nouveau système d'exploitation.