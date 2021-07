Le Surface Duo 2 en fuite : triple module photo à l'arrière

Le Surface Duo 2 a droit à sa première fuite ! Le successeur de l’actuel Surface Duo est en effet apparu dans une nouvelle série de photos qui laisse entrevoir un module avec trois capteurs photos.

Microsoft a lancé l’année dernière le Surface Duo, un appareil pliable à double écran sous Android. Bien qu’il n’ait pas laissé indifférent au vu de son format atypique, il n’a pas non plus convaincu. L’un de ces points noirs, comme j’en parlais dans mon test, n’est autre que le module photo de piètre qualité. Si l’on en croit cette première série de photos volées : Microsoft corrigerait ce point avec le Surface Duo 2.

Surface Duo 2 : focus sur la photo !

Une série de photos a fuité récemment sur la toile laissant apparaître ce que serait le Surface Duo 2. Sans surprise, le format ne change pas de l’appareil de première génération, mais plusieurs changements sont au programme :

Un nouveau module photo proéminent a pris place à l’arrière de l’appareil et intègre trois capteurs (grand angle, ultra grand angle et téléobjectif) ;

L'arrivée d'un modèle noir ;

Le lecteur d’empreintes digitales présent sur le côté du Surface Duo a été intégré au bouton d’allumage et le port USB est désormais centré.

Si vous doutez de l’authenticité de ces photos, Zac Bowden de Windows Central confirme qu’il s’agit d’un prototype presque définitif. Il ne faut donc pas espérer d’autres changements importants pour le Surface Duo 2 si ce n’est peut-être un processeur de nouvelle génération (Snapdragon 888 selon les rumeurs), la 5G et le NFC. L’appareil serait toujours doté de deux écrans distincts et non d’un écran pliable comme le Galaxy Fold. Selon des sources proches de Microsoft, il serait prévu pour cet automne et un accent particulier serait accordé à l’expérience logicielle.