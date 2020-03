KB4541335 : une nouvelle mise à jour est dispo pour Windows 10

Microsoft vient de publier une nouvelle mise à jour cumulative pour Windows 10. Aucune nouveauté n’est à prévoir mais la mise à jour KB4541335 apporte de nombreux correctifs non liés à la sécurité, notamment des problèmes d'impression et qui concernent les applications.

Une mise à jour facultative qui contient de nombreux correctifs

Une nouvelle mise à jour de Windows 10 est proposée sur Windows Update depuis cette nuit. Elle est disponible pour les deux dernières versions du système d’exploitation, à savoir la 1903 et la 1909 et est facultative. En effet, elle n’apporte aucune modification liée à la sécurité, mais vient par contre corriger de nombreux bugs.

Voici le journal de modifications publié par Microsoft au sujet de la mise à jour KB4541335 :

Corrige un problème qui provoque une erreur lors de l'impression sur un partage de documents.

Corrige un problème de performances dans les applications qui se produit lorsque du contenu protégé par la gestion des droits numériques (DRM) est lu ou suspendu en arrière-plan.

Corrige un problème qui empêche le bouton de sourdine de fonctionner sur certains appareils avec l'application Votre téléphone.

Corrige un problème qui empêche la fermeture des applications.

Corrige un problème qui fait apparaître les dates du calendrier le mauvais jour de la semaine dans la région d'horloge et de date de la zone de notification lorsque vous sélectionnez le fuseau horaire des Samoa.

Corrige un problème qui provoque la fermeture inattendue des applications lorsqu'un utilisateur entre des caractères d'Asie de l'Est après avoir modifié la disposition du clavier.

Pour rappel : vous n’êtes pas obligé d’installer cette mise à jour puisqu’elle est facultative et elle ne vous sera pas proposée automatiquement. Cependant, si vous étiez touché par un des bugs listés ci-dessus, vous pouvez l’installer manuellement. Pour ce faire, ouvrez les Paramètres de votre PC (Windows + i), rendez-vous dans Mise à jour et sécurité / Windows Update et cliquez sur le bouton de recherche de mise à jour. La mise à jour devrait vous être proposée et il suffit de cliquer sur son nom pour l’installer.