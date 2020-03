KB4551762 : une mise à jour de sécurité importante est dispo sur Windows 10

La mise à jour mensuelle de Windows 10 a bien eu lieu ce mardi et a apporté de nombreuses améliorations de sécurité. Depuis lors, une faille critique dans le protocole SMBv3 a été dévoilée sur le Web. Microsoft a donc publié un patch exceptionnel pour la combler.

Si vous utilisez la version 1903 ou 1909 de Windows 10, une nouvelle mise à jour est disponible pour vous via Windows Update. Reprise sous le numéro KB4551762, nous vous invitons à la télécharger immédiatement si cela n’est pas déjà fait. Des chercheurs en sécurité ont en effet découvert une importante faille de sécurité cette semaine. Elle est reprise sous le numéro CVE-2020-0796 et concerne le protocole SMBv3. Ce dernier avait déjà été utilisé par des hackers avec les ransomwares WannaCry et NotPetya, c’est dire l’importance de combler cette faille.

Comment installer cette mise à jour ?

Si vous avez activé la réception automatique des mises à jour sur Windows 10, le correctif devrait déjà avoir été installé sur votre PC. Pour vous en assurer, rendez-vous dans les Paramètres de votre PC / Mise à jour et sécurité / Windows Update et recherchez si de nouvelles mises à jour sont disponibles. Vous pouvez également cliquer sur « Afficher l’historique des mises à jour » et rechercher KB4551762 pour voir si la mise à jour a bien été installée. Notez que cette mise à jour peut causer des problèmes de comptabilité avec les applications 32 bits sur les conteneurs Windows Server.