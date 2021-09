Surface Book 3 / Surface Go 2 : une nouvelle mise à jour est dispo !

Si vous utilisez le Surface Book 3 ou la Surface Go 2, vous pouvez dès à présent télécharger une nouvelle mise à jour pour sur votre PC. Celle-ci corrige notamment des failles de sécurité critiques et, selon l’appareil, améliore les performances et la stabilité du système. Elle est uniquement proposée aux appareils exécutant la version 1903 ou supérieure de Windows 10. Voici le changelog complet.

Microsoft a déployé deux nouvelles mises à jour de type firmware pour ses appareils Surface. Sont concernées aujourd’hui : les Surface Book 3 et Surface Go 2.

Surface Go 2

Facile à transporter, la nouvelle Surface Go 2 est équipée d’un plus grand écran tactile de 10,5 pouces, dispose d’une meilleure résolution et offre une autonomie longue durée pour vous accompagner toute la journée. Vous pouvez l’utiliser comme un ordinateur ou comme une tablette pour les tâches quotidiennes. Surface Go Le clavier Type Cover et le stylet Surface sont ve...