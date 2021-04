KB5001330 / KB5001337 : la mise à jour d’avril est dispo sur Windows 10 !

Qui dit second mardi du mois dit… Patch Tuesday ! Aujourd’hui ne fait pas exception, Microsoft a libéré sa mise à jour mensuelle cumulative pour Windows 10. Au menu : des correctifs, et encore des correctifs.

Microsoft vient de déployer la mise à jour cumulative du mois d’avril pour les différentes versions de Windows 10 encore prises en charge. Ainsi, si votre PC exécute la version 20H2 ou 2004 de Windows 10, vous pouvez dès à présent télécharger la mise à jour KB5001330. Si, en revanche, c’est encore la version 1909 qui équipe votre PC, vous la recevrez sous le nom KB5001337. Comme d’habitude, ce type de mise à jour n’inclut pas de nouveautés mais des correctifs de sécurité et des améliorations mineures.

KB5001330 pour Windows 10, version 20H2 et 2004

Voici ce qu’a indiqué Microsoft dans son journal de modifications au sujet de la mise à jour KB5001330, destinée aux PC équipés de l’une des deux dernières versions de Windows 10.

Mises à jour pour améliorer la sécurité lorsque Windows effectue des opérations de base.

Mises à jour pour améliorer la sécurité lors de l'utilisation de périphériques d'entrée tels qu'une souris, un clavier ou un stylet.

KB5001337 pour Windows 10, version 1909

Pour la version 1909 qui, pour rappel, ne sera plus supportée à partir du mois de mai, KB5001337 apporte des correctifs similaires à KB5001330.

Comment installer cette mise à jour ?

Pour installer la mise à jour cumulative du mois d’avril dès maintenant, vous pouvez vous rendre dans les Paramètres de votre PC / Mise à jour et sécurité, et cliquer sur le bouton pour rechercher une nouvelle mise à jour. Elle devrait se télécharger immédiatement et sera appliquée au prochain redémarrage de votre PC. Notez qu’elle ne s’installe qu’en quelques minutes. Bon téléchargement !