Désinstaller une application ou une mise à jour sur Windows 11, ça va changer !

Préparez-vous à du changement : désinstaller une application ou une mise à jour ne se fera prochainement plus via le panneau de configuration. En effet, la build 22532 distribuée aux Insiders supprime cette possibilité. Ce comportement s’étendra prochainement à toutes les versions de Windows 11. Il faudra désormais passer par l'application Paramètres pour pouvoir les désinstaller.

Microsoft a publié la build 22523 pour les Insiders avec un changement de taille : la migration de l’option pour désinstaller les applications et les mises à jour. J’en avais déjà parlé dans l’article dédié à cette nouvelle mise à jour, mais je pense que l’information vaut un sujet à part entière. En effet, si vous lisez cet article dans quelques mois, vous risquez de ne plus trouver comment désinstaller un logiciel de votre PC puisque cette option ne va plus figurer dans le panneau de configuration.

Comme Microsoft l’a expliqué dans le journal de modifications de cette nouvelle préversion de Windows 11, désinstaller une application ou une mise à jour cumulative de Windows ne se fera plus via le panneau de configuration :

Pour désinstaller une application, il faudra désormais se rendre dans les Paramètres > Applications > Applications installées et rechercher l’application. En cliquant sur les trois petits points à droit de l’application, l’option pour désinstaller le logiciel apparaîtra.

Si vous cherchez à désinstaller une mise à jour cumulative, vous ne pourrez également plus le faire via le Panneau de configuration puisque l’option a été déplacée dans les Paramètres > Windows update > Historique des mises à jour. Il suffit ensuite de rechercher le nom de la mise à jour pour la désinstaller si, par exemple, vous constatez des problèmes avec votre PC depuis son installation.

Ce changement est donc présent dans la build 22523 de Windows 11. Pour l’instant, les utilisateurs grand public du système d’exploitation peuvent encore accéder aux options de désinstallation des applications et mises à jour via le Panneau de configuration. Cependant, cela va changer dans les mois qui viennent. Passer par l’interface moderne de l’application Paramètres deviendra donc obligatoire pour effectuer ces actions.