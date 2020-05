La Surface Pro X reçoit une mise à jour avec une longue liste de modifications

Si vous êtes l’heureux propriétaire d’une Surface Pro X, une nouvelle mise à jour vous attend dès à présent sur Windows Update. Au programme : pas de nouveautés puisqu’il s’agit d’une mise à jour de type firmware mais une longue liste de modifications afin d’améliorer le comportement de la tablette.

La troisième mise à jour de la Surface Pro X est disponible

Disponible depuis novembre 2019, la Surface Pro X, dont vous pouvez retrouver mon test ici, vient de recevoir sa troisième mise à jour. Microsoft vient en effet de déployer une nouvelle série de mises à jour de type firmware pour sa tablette. Celles-ci apportent, entre autres, une meilleure stabilité du système, une amélioration de l’appareil photo ainsi qu’un nouveau pilote graphique destiné à rendre meilleure l’expérience d’utilisation dans le logiciel Teams.

Voici le changelog complet publié par Microsoft :

Nom de l'historique des mises à jour Windows Nom du gestionnaire de périphériques Version et mise à jour Microsoft Corporation - Mise à jour du matériel système Processeur graphique Qualcomm (R) Adreno (TM) 680 26.18.0901.8000

- améliore l'expérience de l'application Teams. Pilote de transport Bluetooth UART Qualcomm (R) 1.0.830.0

- améliore la fiabilité de la connexion BT. Périphérique de bus Qualcomm (R) 1.0.1000.0000

- améliore la stabilité du système. Qualcomm (R) Hexagon (TM) 690 DSP 1.0.1020.1000

- améliore la stabilité du système. Qualcomm (R) Spectra (TM) 390 ISP 1.0.900.0

- améliore la stabilité du système lors de l'utilisation de la caméra. Appareil Qualcomm (R) System Manager 1.0.820.0

- améliore la stabilité du système. Appareil Qualcomm (R) System Manager 1.0.900.0

- améliore la stabilité du système. Qualcomm (R) Wi-Fi B / G / N / AC (2x2) Svc 1.0.860.0

- améliore la fiabilité de la connexion. Pilote AVStream Mini pour appareil photo de surface 1.0.900.1

- améliore la stabilité du système lors de l'utilisation de la caméra. Mini pilote Surface Hid 3.10.139.0

- améliore la stabilité du système. Pilote d'intégration de surface 20.74.139.0

- améliore la luminosité adaptative. Capteur de lumière de surface 1.35.139.0

- améliore la luminosité adaptative. Moniteur radio de surface 3.13.139.0

- améliore les performances de connectivité en mode tablette. Surface UEFI 3.462.140.0

- améliore la stabilité du système.

Comment installer cette mise à jour ?

Si vous n’avez pas désactivé les mises à jour automatiques sur votre tablette, le nouveau firmware devrait s'installer automatiquement via Windows Update. Pour le vérifier, rendez-vous dans les Paramètres > Mise à jour et sécurité > Windows Update et cliquez sur le bouton de recherche des nouvelles mises à jour.