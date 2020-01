Windows 10: la mise à jour de fonctionnalité (version 1909) disponible pour tous

Si vous n’aviez pas encore pu installer la version 1909 de Windows 10, cela devrait être possible dès à présent. Microsoft a expliqué que tous les utilisateurs pouvaient désormais télécharger la mise à jour en la recherchant manuellement sur Windows Update.

Windows 10 (version 1909) disponible pour tous

Le déploiement de la dernière mise à jour de fonctionnalité de Windows 10, la version 1909, s’est fait par vagues. Ainsi, certains utilisateurs ont pu directement la récupérer peu après sa disponibilité, alors que pour d’autres, elle n’était pas encore proposée.

A compter d’aujourd’hui, Microsoft a expliqué que tous les utilisateurs qui recherchent manuellement cette mise à jour pourront la télécharger. Vous retrouverez d’ailleurs dans cet article toutes ses nouveautés.

Une installation manuelle ou automatique ?

Pour rappel, les mises à jour de fonctionnalité de Windows 10 ne s’installent plus automatiquement sauf lorsque le cycle de vie de la version installée sur votre PC touche à sa fin. Ainsi, la version 1909 s’installera automatiquement si la version de votre machine est inférieure ou égale à la 1809 (mise à jour d’octobre 2018). Le support de cette version touchera en effet à sa fin en mai 2019. Microsoft préfère donc débuter quelques mois plus tôt le processus de déploiement de la mise à jour pour s’assurer que les utilisateurs puissent continuer à profiter d’un PC sécurisé.

Pour les utilisateurs qui disposent de la version 1903 de Windows 10, il faut donc impérativement se rendre dans les Paramètres / Mise à jour et sécurité / Windows Update et cliquer sur le bouton « Recherche des mises à jour » pour récupérer la version 1909. Comme je vous l’indiquais plus haut, elle devrait vous être proposée immédiatement mais n’hésitez pas à créer un sujet dans le forum si vous ne parvenez pas à la récupérer.

La version 2004 pour le printemps prochain

Si vous vous demandez quelle sera la prochaine version de Windows 10, il s’agira de la 2004 et elle devrait être disponible au printemps prochain. Les Insiders peuvent d’ailleurs déjà tester ses nouveautés qui sont beaucoup plus nombreuses que pour la mise à jour précédente. Je vous invite à les consulter en vous rendant dans cet article.