KB5008353 / KB5009596 : nouvelle mise à jour dispo pour Windows 10 / 11

Microsoft a publié deux nouvelles mises à jour pour Windows 10 et Windows 11. Pour l’instant, elles ne s’adressent qu’aux Insiders qui ont rejoint les canaux Beta et Release Preview. Nul doute que les autres utilisateurs en profiteront également dans les jours / semaines qui viennent.

Si vous faites partie du programme Insider et exécutez Windows 10 ou Windows 11, vous pouvez dès à présent télécharger une nouvelle mise à jour sur votre PC. Microsoft a en effet déployé durant ce week-end deux nouvelles builds axées sur les corrections de bugs et les améliorations de performances. La première porte le numéro 22000.466 et est disponible pour Windows 11 tandis que la seconde concerne Windows 10 et porte le numéro 19044.1499.





KB5008353 pour Windows 11 (build 22000.466)

Cette nouvelle version de Windows 11 apporte de nombreux correctifs, notamment liés à l’Explorateur de fichiers, à la barre des tâches ou encore des problèmes spécifiques aux PC ARM. Voici le changelog complet publié par Microsoft au sujet de cette mise à jour :

Nous avons amélioré la fiabilité des installations d'applications sur les appareils ARM64.

Nous avons mis à jour l'heure d'été pour commencer en février 2022 au lieu de mars 2022 en Jordanie.

Nous avons résolu un problème qui empêchait les appareils ARM64 de répondre lorsqu'ils hibernent ou sortent de l'hibernation.

Nous avons corrigé un problème qui pouvait empêcher certains programmes d'édition d'images de restituer correctement les couleurs sur certains écrans à plage dynamique élevée (HDR). Cela affecte fréquemment les couleurs blanches qui peuvent s'afficher en jaune vif ou dans d'autres couleurs.

Nous avons résolu un problème qui affectait le pré-rendu prédictif en mode Microsoft Edge Internet Explorer.

Nous avons résolu un problème qui vous empêchait parfois de saisir des chaînes dans l'éditeur de méthode d'entrée (IME).

Nous avons résolu un problème qui empêchait le service audio de répondre sur certains appareils prenant en charge l'audio Bluetooth accéléré par le matériel.

Nous avons résolu un problème dans lequel le texte qui informe un client de la progression de la mise à jour de Windows est incorrect pour le japonais.

Nous avons résolu un problème qui affectait les icônes des applications lorsque les applications ne s'exécutaient pas. Dans la barre des tâches, ces icônes peuvent s'afficher aussi actives que si les applications étaient en cours d'exécution.

Nous avons corrigé un problème qui pouvait entraîner la disparition des profils VPN. Ce problème se produit lorsque vous utilisez Microsoft Intune ou un outil tiers de gestion des appareils mobiles (MDM) pour déployer des profils VPN sur Windows 11 (version d'origine).

Nous avons résolu un problème qui affectait les applications écrites pour s'intégrer uniquement à Azure Active Directory (AAD). Ces applications ne fonctionneront pas sur les machines jointes aux services de fédération Active Directory (ADFS).

Nous avons résolu un problème qui pouvait entraîner l' échec de la commande Get-TPM PowerShell lorsqu'elle tentait de signaler des informations sur le module de plateforme sécurisée (TPM). La commande échoue avec l'erreur « 0x80090011 Microsoft.Tpm.Commands.TpmWmiException,Microsoft.Tpm.Commands.GetTpmCommand ».

Nous avons résolu un problème qui entraînait la déconnexion d'une session de protocole de bureau à distance (RDP) ou l'écran était vide pour Server Core. Ce problème se produit lorsque vous installez la fonctionnalité AppCompat.

Nous avons résolu un problème qui affecte windows.system.profile.retailinfo.dll .

Nous avons corrigé certains problèmes qui affectaient les performances de l'explorateur de fichiers lorsque vous parcourez des fichiers et sélectionnez des fichiers.

Nous avons ajouté une nouvelle page Votre compte Microsoft à la catégorie Comptes dans les paramètres Windows pour les éditions Familiale et Professionnelle.

Nous avons résolu un problème qui affichait à tort l'icône de volume dans la barre des tâches comme étant en sourdine.

Nous avons résolu un problème de fiabilité qui empêchait l'explorateur de fichiers et les menus contextuels du bureau de fonctionner.

Nous avons résolu un problème qui empêchait de transmettre l'événement Shift KeyUp à une application lorsque vous utilisez l'IME coréen.

Nous avons ajouté la fonctionnalité HelpWith, qui utilise les technologies Microsoft Bing pour suggérer des rubriques d'aide pertinentes pour chaque page Paramètres.

Nous avons corrigé un problème qui empêchait le clavier tactile d'apparaître sur l'écran de verrouillage lorsqu'un appareil possède un compte Microsoft (MSA).

Nous avons corrigé un problème qui affectait le chargement des informations de badge dans la barre des tâches, ce qui empêchait parfois un appareil de fonctionner.

Nous avons corrigé un problème qui empêchait certaines options d'apparaître dans le menu Win + X.

Nous avons résolu un problème qui empêchait un appareil de fonctionner lorsqu'il était connecté à plusieurs écrans.

Nous avons résolu un problème qui affectait la fonction de masquage automatique de la barre des tâches. La barre des tâches peut ne pas s'afficher de manière fiable lorsque vous survolez l'affichage principal ou secondaire.

Nous avons résolu un problème qui vous empêchait parfois d'utiliser l'IME chinois simplifié.

Nous avons corrigé un problème qui pouvait empêcher l'apparition d'icônes dans la barre des tâches d'un écran secondaire.

Nous avons résolu un problème qui empêchait l'installation de certaines applications d'accompagnement de l'imprimante lors de l'installation du pilote de périphérique d'impression.

Nous avons résolu un problème qui affichait des pourcentages de batterie obsolètes pour les appareils Bluetooth connectés sur la page Bluetooth et autres appareils dans Paramètres.

Nous avons corrigé un problème qui empêchait les caméras IP de se connecter et de diffuser vers certaines applications DirectShow (DShow).

Nous avons amélioré l'algorithme de luminosité automatique pour fournir une meilleure réponse dans des conditions de faible luminosité sur tous les systèmes pris en charge.

Nous avons résolu un problème qui empêchait lsass.exe de fonctionner et l'appareil redémarrait. Ce problème se produit lorsque vous interrogez les compteurs des services d'annuaire Windows NT (NTDS) après l'arrêt du service NTDS.

Nous avons corrigé un problème qui provoquait un blocage dans le redirecteur WebDav. Ce problème se produit lorsque vous tentez de lire un fichier à partir du TfsStore local, ce qui entraîne l'arrêt du système.

Nous avons résolu un problème de régression des performances qui se produit lorsque vous activez le journal des numéros de séquence de mise à jour (USN).

Nous avons résolu un problème qui ne parvenait pas à appliquer l'objet de stratégie de groupe (GPO) "Ne pas autoriser la compression sur tous les volumes NTFS" dans certains cas.

Nous avons résolu un problème qui empêchait Robocopy de réessayer le processus de copie de fichiers.

Nous avons résolu un problème qui empêchait Windows de fonctionner et générait l'erreur "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL".

Nous avons corrigé une fuite de mémoire qui se produit lorsque vous appelez WinVerifyTrust () . Ce problème se produit si la vérification échoue pour la première signature d'un fichier comportant plusieurs signatures.

KB5009596 pour Windows 10 (build 19044.1499)

L’autre mise à jour qui s’adresse cette fois-ci à Windows 10 apporte également une longue liste de correctifs. Parmi ceux-ci, citons la résolution d’un problème qui pouvait causer le crash d’Outlook, des bugs avec WSL2 ou encore des problèmes de connexion avec certains appareils Bluetooth. Voici le journal de modifications qu’a partagé Microsoft concernant cette mise à jour :