KB4601319 / KB4601315 : la mise à jour de février est dispo sur Windows 10 !

Vous connaissez la musique : qui dit second mardi du mois dit… mise à jour de Windows 10. Microsoft vient en effet de déployer le « Patch Tuesday » du mois de février sur les versions du système d’exploitation actuellement prises en charge.

Si votre PC embarque la version 20H2 ou 2004 de Windows 10, vous pouvez dès à présent télécharger la mise à jour KB4601319. Si en revanche, c’est la version 1909 qui équipe votre machine, la mise à jour sera proposée sous le nom KB4601315. Comme pour chaque mise à jour cumulative mensuelle, il ne faut pas s’attendre à profiter de nouveautés. Ce type de mise à jour se concentre en effet à proposer des correctifs de sécurité et qui permettent de corriger différents bugs.





KB4601319 pour Windows 10, version 20H2 et 2004

Voici, en détails, les modifications apportées par la mise à jour KB4601319 destinées aux version 20H2 et 2004 de Windows 10. Comme vous pouvez le voir, le bug lié à l’utilisation de la commande chkdsk est désormais corrigé :

Corrige une éventuelle vulnérabilité d'élévation de privilèges dans le composant win32k.

Résout un problème qui pourrait endommager le système de fichiers de certains périphériques et les empêcher de démarrer après l'exécution de chkdsk / f .

Mises à jour de sécurité pour la plate-forme et les cadres d'applications Windows, les applications Windows, la saisie et la composition Windows, l'infrastructure Windows Cloud, la gestion Windows, l'authentification Windows, les principes de base de Windows, la cryptographie Windows, la virtualisation Windows, la mise en réseau Windows Core et la mise en réseau du cloud hybride Windows.

KB4601315 pour Windows 10, version 1909

Pour ce qui est de la version 1909, la mise à jour se présentera sous le nom KB4601315. Voici le journal de modifications officiel :

Corrige une éventuelle vulnérabilité d'élévation de privilèges dans le composant win32k.

Mises à jour de sécurité pour la plate-forme et les cadres d'applications Windows, les applications Windows, la saisie et la composition Windows, l'infrastructure Windows Cloud, la gestion Windows, l'authentification Windows, les principes de base de Windows, la cryptographie Windows, la virtualisation Windows, la mise en réseau Windows Core et la mise en réseau du cloud hybride Windows.

Comment installer cette mise à jour ?

Pour installer la mise à jour cumulative du mois de février, rendez-vous dans les paramètres de votre PC / mise à jour et sécurité et cliquez sur le bouton de recherche de mises à jour. Celle-ci s’installera automatiquement sur votre PC et sera appliquée après son redémarrage. Bon téléchargement !