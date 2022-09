Surface Book 3 : une nouvelle mise à jour est disponible

Surface ME - Micrologiciel

Pour installer cette mise à jour, rendez-vous comme d’habitude dans les paramètres de votre PC > Windows Update et cliquez sur le bouton pour rechercher de nouvelles mises à jour. Le firmware est proposé, tant pour les utilisateurs de Windows 10 (version 20H1 ou supérieure) que pour les utilisateurs de Windows 11. Voici, en détails, le changelog publié par Microsoft concernant cette update.

Si vous êtes l’heureux propriétaire d’une Surface Book 3, vous pouvez dès à présent télécharger une nouvelle mise à jour. Microsoft vient en effet de libérer un nouveau firmware qu’il est nécessaire d’installer au plus vite pour améliorer la stabilité de son appareil tout en profitant des dernières mises à jour de sécurité.

Surface Book 3

