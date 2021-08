Windows 11 : une nouvelle mise à jour débarque pour les Insiders

Microsoft vient de publier sa cinquième mise à jour cumulative de Windows 11 depuis sa sortie auprès des Insiders en juin dernier. Elle est uniquement disponible dans le canal Dev et introduit plusieurs améliorations et correctifs. Vous pouvez la télécharger dès à présent.

Si vous avez installé Windows 11 sur votre PC grâce au programme Insider et avez configuré la réception des mises à jour via le canal Dev, vous pouvez dès à présent télécharger la build 22000.120. Dans les paramètres de Windows Update, elle apparaîtra sous le nom « Mise à jour cumulative pour Windows 11 (10.0.22000.120) (KB5005188) » aux côtés d’une mise à jour de sécurité de Microsoft Defender. Comme l’a expliqué Microsoft dans le journal de modifications, cette mise à jour apporte plusieurs changements et améliorations, mais pas d’innovations majeures. Parmi les plus marquants :

Un nouveau widget Famille pour les comptes MSA (NDLR : quand vous êtes connecté sur votre pc avec un compte Microsoft) ! Il est disponible dans toutes les langues et régions Windows. Il vous permet de voir l'activité récente des membres de votre groupe familial Microsoft.

Dans l’Explorateur de fichiers, le menu contextuel était surtout optimisé pour les écrans tactiles. Il l’est désormais aussi pour les utilisateurs d’une souris. De plus, le bouton « Nouveau » dans la barre de commandes de l’Explorateur affiche désormais toutes les options dans une liste au lieu d'une liste imbriquée.

La mise à jour apporte également d’autres améliorations mineures visant notamment à améliorer la cohérence de l’interface et à gagner en ergonomie :

Quelques ajustements ont été apportés pour améliorer l'apparence du bouton de fermeture dans les fenêtres d'aperçu de la barre des tâches.

Lors de la modification des arrière-plans des bureaux, même si les paramètres sont déjà ouverts, l'utilisation de Choisir l'arrière-plan via la vue des tâches forcera désormais les paramètres à se déplacer vers le bureau sur lequel vous vous trouvez réellement.

Déplacement du bouton Identifier dans les paramètres d'affichage pour qu'il soit juste sous le contrôle de l'organisation de vos moniteurs (lorsque plusieurs moniteurs sont connectés) afin qu'il soit plus facile à trouver.

Quelques ajustements ont été faits pour améliorer l'utilisation de l'espace et de la taille des vignettes dans ALT + Tab, la vue des tâches et l'assistant d'accrochage.

Les badges de notification pour l'icône de discussion commencent à arriver dans la barre des tâches. Tout le monde ne le verra pas tout de suite au début.

Une liste de correctifs importante a également été publiée dans le blog Insider. Je vous invite à vous rendre ici si vous souhaitez la parcourir en détails.