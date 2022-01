KB5010793 / KB5010795 : une mise à jour est dispo pour Windows 10 / 11

Vous rencontrez des problèmes depuis la semaine dernière sur votre PC ? C’est peut-être à cause d’une mise à jour défaillante. Microsoft vient de publier deux nouvelles mises à jour « out of band » pour corriger différents problèmes sur Windows 10 et Windows 11.

Microsoft a lancé la semaine dernière son traditionnel Patch Tuesday qui vise à apporter des améliorations liées, ou non, à la sécurité de Windows. Malheureusement, certains utilisateurs de Windows 10 ou 11 semblent avoir rencontré des soucis depuis son installation. Parmi ceux-ci : des problèmes liés à la connexion VPN. Un patch vient d’être publié pour les deux systèmes d’exploitation pour corriger ces soucis.

KB5010793 pour Windows 10

La première des mises à jour, reprise sous le nom KB5010793 s’adresse à Windows 10 et corrige différents soucis liés à la connexion VPN, au redémarrage inattendu des serveurs Windows ou encore un problème avec l’Active Directory et le montage de support amovibles. Voici le changelog concernant cette mise à jour :

Résout un problème connu pouvant entraîner l'échec des connexions de sécurité IP (IPSEC) contenant un ID de fournisseur. Les connexions VPN utilisant le protocole L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) ou l'échange de clés Internet de sécurité IP (IPSEC IKE) peuvent également être affectées.

Résout un problème connu qui peut entraîner le redémarrage inattendu des serveurs Windows après l'installation de la mise à jour du 11 janvier 2022 sur les contrôleurs de domaine (DC).

Résout un problème qui empêche l'écriture correcte des attributs Active Directory (AD) lors d'une opération de modification LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) lorsque vous apportez plusieurs modifications d'attribut.

Résolution d'un problème susceptible d'empêcher le montage d'un support amovible formaté à l'aide du système de fichiers résilient (ReFS) ou d'entraîner le montage du support amovible au format de fichier RAW. Ce problème se produit après l'installation de la mise à jour Windows du 11 janvier 2022.

KB5010795 pour Windows 11

La seconde mise à jour reprise sous le nom KB5010795 s’adresse cette fois-ci à Windows 11 et reprend une partie du changelog de la mise à jour citée plus haut. Voici le journal de modifications publié par Microsoft :

Résout un problème connu pouvant entraîner l'échec des connexions de sécurité IP (IPSEC) contenant un ID de fournisseur. Les connexions VPN utilisant le protocole L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) ou l'échange de clés Internet de sécurité IP (IPSEC IKE) peuvent également être affectées.

Résolution d'un problème susceptible d'empêcher le montage d'un support amovible formaté à l'aide du système de fichiers résilient (ReFS) ou d'entraîner le montage du support amovible au format de fichier RAW. Ce problème se produit après l'installation de la mise à jour Windows du 11 janvier 2022.

Comment installer l’une de ces mises à jour ?

Pour installer KB5010793 ou KB5010795 sur votre PC, rendez-vous dans les Paramètres (Windows + i) puis sur Windows Update. Après avoir cliqué sur le bouton de recherche, la mise à jour devrait vous être proposée. Son installation durera seulement quelques minutes et il ne vous restera plus qu’à redémarrer votre PC pour l’appliquer.