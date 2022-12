KB5021233 pour Windows 10 : Microsoft déploie sa mise à jour de décembre

Après notre article sur le Patch Tuesday de décembre pour Windows 11, place aux informations de la mise à jour, cette fois-ci pour Windows 10. Au menu : améliorations mineures, correctifs et sécurité.

Microsoft vient de lancer le déploiement de sa mise à jour cumulative mensuelle sur ses différents systèmes actuellement supportés. Windows 10 en fait bien entendu partie et si vous utilisez encore celui-ci, vous pouvez donc récupérer une nouvelle mise à jour sous le nom KB5021233. Outre son lot de correctifs habituel, elle résorbe également plusieurs failles de sécurité, d’où l’importance de garder son système à jour. La mise à jour est disponible à condition d’avoir installé la version 21H1 ou 21H2. Cependant, sachez que la version 21H1 ne sera plus supportée après le 13 décembre. Nous vous conseillons donc d’installer dès que possible la version 21H2 si ce n’est pas encore fait.

KB5021233 pour Windows 10, quoi de neuf ?

Voici le changelog publié par Microsoft au sujet de la mise à jour KB5021233 pour Windows 10. Notez qu’elle inclut également les améliorations de la mise à jour KB5020030publiée sous forme optionnelle le mois dernier :

Cette mise à jour résout les problèmes de sécurité de votre système d'exploitation Windows.

Comment installer KB5021233 sur votre PC ?

Pour récupérer dès aujourd’hui ce nouveau Patch Tuesday sur votre PC, rendez-vous comme d’habitude dans les Paramètres > Mise à jour et sécurité > Windows Update. Après avoir cliqué sur le bouton pour rechercher de nouvelles mises à jour, elle vous sera proposée sous le nom : 2022-12 - Mise à jour cumulative pour Windows 10 pour les systèmes x64 (KB5021233). Après l’avoir téléchargée, il vous suffira de redémarrer votre machine pour appliquer les modifications. Bon téléchargement !