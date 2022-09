KB5017308 : la mise à jour de septembre est disponible pour Windows 10

Je vous parlais dans mon précédent article du Patch Tuesday de Windows 11. Rassurez-vous si vous êtes un fervent utilisateur de Windows 10 : une nouvelle mise à jour reprise sous le nom KB5017308 vous attend également. Alors, quoi de neuf avec le Patch Tuesday pour Windows 10 ?

Si vous utilisez Windows 10 sur votre PC, vous pouvez dès à présent télécharger une nouvelle mise à jour. Microsoft vient en effet de déployer son traditionnel Patch Tuesday afin d’apporter des correctifs tout en comblant de potentielles failles de sécurité. Aucune nouveauté n’est donc au programme mais vous profiterez d’un système plus stable et plus sécurisé après installation de cette mise à jour reprise sous le nom KB5017308.

KB5017308 pour Windows 10, quoi de neuf ?

Voici le journal de modifications partagé par Microsoft au sujet de cette nouvelle mise à jour. Notez qu’elle est disponible à condition d’exécuter la version 21H1 ou 21H2 de Windows 10. Si la version installée sur votre système est inférieure (par exemple 20H2), vous devrez avant tout effectuer une mise à niveau vers une version plus récente. Notez que KB5017308 intègre également les correctifs de la mise à jour optionnelle KB5016688 publiée le mois dernier ainsi que le point suivant :

Cette mise à jour contient diverses améliorations de sécurité des fonctionnalités internes du système d'exploitation. Aucun problème supplémentaire n'a été documenté pour cette version.



Comment installer KB5017308 sur votre PC ?

Pour installer dès maintenant le Patch Tuesday de septembre sur votre PC, rendez-vous dans les Paramètres (raccourci Windows + i) > Mise à jour et sécurité > Windows Update. Cliquez ensuite sur le bouton pour rechercher de nouvelles mises à jour. Vous la verrez ensuite apparaître sous le nom : 2022-09 - Mise à jour cumulative pour Windows 10 pour les systèmes x64 (KB5017308). L’installation durera seulement quelques minutes et les correctifs seront appliqués dès le redémarrage de votre machine. Bon téléchargement !