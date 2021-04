Les problèmes de KB5001330 : chute de FPS dans les jeux, écran bleu...

Microsoft a publié mardi dernier le Patch Tuesday du mois d’avril et il ne fait pas que des heureux. Plusieurs utilisateurs rencontrent des soucis en tentant de la télécharger alors que pour d'autres, les problèmes se multiplient depuis son installation.

Des problèmes pour installer la mise à jour

La mise à jour KB5001330 semble causer des soucis auprès de certains utilisateurs qui l'ont installée… ou qui tentent de la télécharger. En effet, certains ne parviennent pas à l’installer rencontrant le message d’erreur 0x800f0984. Dans ce cas, une réparation de Windows au préalable pourrait bien résoudre le problème. D’autres rencontrent quant à eux l’erreur 0x8007000d qui apparaîtrait lorsqu’un casque de réalité augmentée est connecté au PC lors de l’installation de la mise à jour.

Chute de FPS, écran bleu... les joies de KB5001330

Le souci de KB5001330 ne se limite malheureusement pas à des problèmes d’installation. Depuis plusieurs jours, certains utilisateurs signalent sur les forums comme Reddit que leur PC est moins stable depuis l’installation de la mise à jour : chute de FPS dans les jeux, écran bleu (BSOD), bug du profil utilisateur temporaire ou encore problèmes DNS et de dossiers partagés pour les entreprises… Rien de réjouissant au programme, même s’il est difficile d’estimer le nombre d’utilisateurs impactés par ces problèmes.

La solution : désinstaller la mise à jour

Si vous rencontrez des soucis avec votre PC depuis l’installation de KB5001330, l’une des solutions est tout simplement de désinstaller cette mise à jour. Je vous renvoie vers notre tutoriel si vous ne savez pas comment faire. Microsoft n’a pour l’instant rien communiqué au sujet de ces problèmes et ils ne figurent pas encore dans les bugs connus de la mise à jour KB5001330. Si tout roule pour vous depuis son installation, alors il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ! =)