KB5020030 : une nouvelle mise à jour de Windows 10 est disponible

Une semaine après le déploiement du Patch Tuesday, Microsoft vient de lancer une nouvelle mise à jour « out of band » de Windows 10. Elle résout plusieurs problèmes et apporte également une petite nouveauté. Faisons le tour.

Si vous utilisez Windows 10 sur votre PC, rendez-vous dans les Paramètres > Windows Update pour télécharger une nouvelle mise à jour. Celle-ci est optionnelle, ce qui implique qu’elle ne se téléchargera pas automatiquement sur votre PC. Cependant, elle apporte plusieurs améliorations et correctifs bien utiles si vous rencontriez des soucis depuis l’installation du Patch Tuesday de la semaine dernière. Voici, en détails, le changelog partagé par Microsoft au sujet de cette nouvelle mise à jour :