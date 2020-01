L'application GitHub est disponible sur Android en version Beta

En novembre dernier, Microsoft avait annoncé le lancement de l’application mobile de GitHub afin de rendre plus facile l’utilisation de ce service en déplacement. Les utilisateurs d’iOS ont été rapidement servis ; c’est désormais aux utilisateurs d’Android d’en profiter.



GitHub, c’est probablement la plateforme d’hébergement la plus importante pour les projets libres et open source. Depuis juin 2018, elle est désormais la propriété de Microsoft, qui se l’est offerte pour la modique somme de 7,5 milliards de dollars. Avant son rachat, GitHub avait déjà lancé une application sur Android, mais elle avait été supprimée en 2015. On peut désormais parler de retour aux sources puisque le service est à nouveau disponible sur smartphone ou tablette au travers d’une application mobile.

GitHub vient en effet de lancer la version Beta de son application sur Android, après la disponibilité de son application sur iOS en novembre dernier. Avec celle-ci, les développeurs pourront ainsi plus facilement retrouver projets et discussions lorsqu’ils sont en déplacement avec une expérience entièrement native, comme l’indique Microsoft.

Pour l’instant, l’application n’est disponible que pour un certain nombre de développeurs (accès invité), mais sa disponibilité s’étendra dans les semaines à venir. Si vous êtes développeur Android et souhaitez vous inscrire à la beta, vous pouvez vous rendre ici.