Le nouveau Microsoft Store de Windows 11 arrive sur Windows 10 (Preview)

Microsoft a commencé à déployer son nouveau Microsoft Store pour Windows 10. Il est actuellement disponible pour les Insiders dans le canal Release Preview et devrait débarquer pour le grand public prochainement.

Ce n’était pas une surprise : l’on savait déjà que la nouvelle boutique applicative de Windows 11 arriverait sur Windows 10. Microsoft avait en effet expliqué en juin dernier lors de la présentation de son nouveau système d’exploitation que la boutique applicative serait disponible pour les deux systèmes. Si Microsoft ne réserve pas celle-ci à Windows 11, c’est certainement pour faire en sorte qu’un maximum d’utilisateurs l’adopte. Il faudra en effet des années pour que Windows 11 devienne majoritaire et Microsoft souhaite toucher un maximum d’utilisateurs avec sa boutique de jeux et d’applications dès aujourd’hui.

Exciting news today, the new #MicrosoftStore (modern design, support for win32 apps, Disney+ movies and way more) is now available to Windows 10 Insiders! pic.twitter.com/O9zSZ8pudp

— Rudy Huyn (@RudyHuyn) October 27, 2021

Microsoft a donc commencé à déployer son nouveau Microsoft Store sur Windows 10 auprès des Insiders et c'est l'ami Rudy qui nous l'annonce. Il bénéficie de la toute nouvelle interface, identique à celle de Windows 11, et il supporte les applications Win32 non packagées. Actuellement, il n’y a aucune prise en charge des applications Android et on ne sait pas si Microsoft compte, ou non, proposer cette fonctionnalité sur Windows 10. Le nouveau Microsoft Store débarque donc dans le Canal Release Preview chez les Insiders et il sera probablement disponible dans les prochaines semaines pour tous les utilisateurs de Windows 10.